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Medya Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye İnci'ye tokat atıyor
Medya

Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye İnci'ye tokat atıyor

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 25. bölüm fragmanı sosyal medyada bomba gibi düştü. Bir türlü İnci ile yıldızı tutmayan Safiye, öfke patlaması yaşıyor. Sinirlerine hakim olamayan Safiye, İnci'ye tokat atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:30:00 -

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı 25. yeni bölümüyle 9 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek.

Han ve İnci yüzleşiyor

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Esat'ın çay içme teklifini kabul eden Gülben'in hayali gerçekleşirken Han'ı çöp toplarken yakalayan İnci, gözyaşları içinde uzaklaşıyor.

İnci'nin yanında koşarak ayrılmasıyla yıkılan Han ise her şey yıkıp döküyor. Safiye ise dışarı çıkıp gezdiği çocukluk aşkı Naci ile tartışıyor.

Safiye, İnci'ye Tokat Atıyor

İnci'nin kendilerini bir doktora götürmek istediğini öğrenen Safiye ise öfkeden ne yapacağını bilemez hale geliyor. Sinirlerine hakim olmayan Safiye, tartıştığı İnci'ye herkesin içinde tokat atıyor. Han ise ablasına "Bu burada bitmedi seninle görüşeceğiz" diyerek resti çekiyor.

 

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