Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti Masumlar Apartmanı 24. bölüm izle

Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı dizisinin 23. Bölüm full HD izle! TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 24. bölüm izle full izle! Masumlar Apartmanı 24. Bölüm fragmanı full HD izle! Masumlar Apartmanı 24. Bölüm full HD izle! 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 24. bölümünde yaşananların ardından gelişmeleri merak eden TRT1'de Masumlar Apartmanı dizisi izleyicileri Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu araştırıyor. Masumlar Apartmanı 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 24. Bölüm özeti

Son bölümün finalinde çöp daire açılırken dizi sona ermişti. Masumlar Apartmanı 24. bölümde çöp dairenin Zabıta eşliğinde açılmasıyla korku ve endişeye kapılan Safiye ve Gülben'i büyük bir sürpriz bekler. Han Safiye ve Gülben'den habersiz çöp daireyi boşaltmıştır. afiye büyük bir krize girer. Han’ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. Polislerle birlikte daireyi gören Esra dairenin tertemiz olduğuna şahit olurlar.

Esat gelişmeleri duyduktan sonra Esra'ya Gülben'e bu şekilde davranışını yargılar ve onu uyarır. Esat Gülben'in kendisi için yaptıklarını daha fazla fark etme imkanı bulur ve Gülben'i çay içmeye davet eder.

Han ve İnci cephesinde şüpheler sürmektedir. İnci Han'ın çöp toplama alışkanlığı ile ilgili delil bulma peşindedir. Neriman okulda bambaşka bir çizgi çizme yolunda ilerler. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. Gamze'nin Neriman'a verdiği tavsiyeler ile Neriman'ın davranışları her geçen gün değişmekte Ege ise bu duruma anlam verememektedir.

Masumlar Apartmanı 24. bölüm full izlemek için tıklayın

Masumlar Apartmanı dizisi konusu nedir?

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.