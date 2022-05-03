Masumlar Aparmanı bugün var mı? TRT 1 yayın akışı 3 Mayıs Salı:
Bayram dolayısıyla TV dizilerin yeni bölümleri olup omayacakları merak edilmeye başlandı. TRT 1’in reyting rekorları kıran dizilerinden Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümü var mı? sorusu da araştırılan konular arasında. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü için araştırmalar başladı. Peki, Masumlar Apartmanı bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 3 Mayıs 2022 Salı TRT 1 yayın akışı.
Salı günü dizileri arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin olup olmayacağı bir hayli merak edilmeye başlandı. ATV'nin sevilen dizilerinden Destan yeni bölümü de bu akşam olup olmayacağı araştırılırken, Destan bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin arşısında olamayacak. Merak edilen diziler arasında Masumlar Apartmanı dizisi de var. Masumlar Apartmanı dizisi de bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısında olmayacak. Masumlar Apartmanı 10 Mayıs Salı günü yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. İşte 3 Mayıs TRT 1 yayın akışı:
TRT 1 yayın akışı
15:30 Kara Tahta
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (tekrar)
23:40 Kasaba Doktoru
02:20 Dengi Dengine