Masumlar Aparmanı bugün var mı? TRT 1 yayın akışı 3 Mayıs Salı:

Salı günü dizileri arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin olup olmayacağı bir hayli merak edilmeye başlandı. ATV'nin sevilen dizilerinden Destan yeni bölümü de bu akşam olup olmayacağı araştırılırken, Destan bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin arşısında olamayacak. Merak edilen diziler arasında Masumlar Apartmanı dizisi de var. Masumlar Apartmanı dizisi de bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısında olmayacak. Masumlar Apartmanı 10 Mayıs Salı günü yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. İşte 3 Mayıs TRT 1 yayın akışı:

TRT 1 yayın akışı

15:30 Kara Tahta

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (tekrar)

23:40 Kasaba Doktoru

02:20 Dengi Dengine