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Medya Masumiyet dizisinde gerçek ortaya çıktı! Hülya Avşar’ın tokat skandalı konuşuluyor
Medya

Masumiyet dizisinde gerçek ortaya çıktı! Hülya Avşar’ın tokat skandalı konuşuluyor

Reytinglerde istediğini elde edemeyen FOX TV’nin Masumiyet dizisinde Hülya Avşar’ın tokat sahnesine ilişkin oyuncu Ertuğrul Postoğlu’ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 11:54:00 -
Masumiyet dizisinde gerçek ortaya çıktı! Hülya Avşar’ın tokat skandalı konuşuluyor

Reytinglerde bazen istediği sonuçları alamayan ve yurt dışından finanse ettiği dizilerin rezil sahnelerini topluma gösteren FOX TV beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

Gayrimeşru ilişkilerin olduğu Baraj, Sen Çal Kapımı ve Yasak Elma dizisini şiddet sahnesiyle Masumiyet dizisi takip ediyor.

FOX TV ekranında Çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Masumiyet’te skandal olay meydana gelmişti. Şiddet sahnesinde Hülya Avşar’dan daha sert tokat atması istenmiş ve Ertuğrul Postoğlu’nun bu olay sonrasında çene kemiği kırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan Postoğlu sahneye ilişkin açıklamasında, “Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış’’ dedi.

Bu sahnelere rağmen reytinglerde istediğini alamayan Masumiyet dizisinin bu sahnesine sosyal medyada, “Hale’nin tokadı efsaneydi, adamın çenesini oynatmış zaten” diye yorum bırakan dizi takipçileri, Hülya Avşar’ın ne kadar sert bir tokat attığını görüntülerden hemen fark ettiklerini ifade etti.

Postoğlu’nun sahnenin gerçekçi olması için Avşar’a “Daha hızlı ver sert vur” dediği de ortaya çıktı.

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Yorumlar

koylu

vay be ne haber be fox tv nin skandallarını anlatıyosun ama atv nin hem reisci olup ahlaksız programlarına ses ettiğiniz yok esra erolun ve diğerlerinin kıyıda köşede bulup getirdiği ensest iğrenç ilişki yayınlarına hiç değinmiyorsun hiç atv gibi kanallar hem nalına hem mıhına voruyorlar münafıklar
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