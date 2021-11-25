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Ekonomi Masum Türker 2001 krizindeki dış müdahaleyi anlattı
Ekonomi

Masum Türker 2001 krizindeki dış müdahaleyi anlattı

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker, konuk olduğu canlı yayında 2001'deki ekonomik krizin perde arkasını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 04:49:00 -
Masum Türker 2001 krizindeki dış müdahaleyi anlattı

Eski bakanlardan Masum Türker, CNN Türk ekranlarında 2001'deki ekonomik krizde neler yaşandığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye yönelik dış baskıların 2001 krizinin yaşanmasına neden olduğunu söyleyen Türker, IMF'nin ikinci adamı olan Stanley Fischer'in krizdeki rolüne değindi.

IMF yetkilisi 'para vermeyin' dedi

Kriz günü Halk Bankası'nın paraya ihtiyaç duyduğunu ancak Fischer'in Merkez Bankası'na "Vermeyin" dediğini aktaran Türker, "Vermeyince o zaman iki bankadan yüzde 7500 faizden bankalar ihtiyacını gideriyor. O ihtiyaç giderilince döviz fırlıyor." dedi.

"Krize zemin hazırlıyorlar"

Aslında saat 11.00'e doğru piyasada çılgınlık başladığını belirten Türker, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa kitapçığını fırlatınca ve Bülent Ecevit açıklama yapınca piyasaların bir kulp bulduğunu öne sürdü.

Türker, "Kriz olmuş krize gerekçe yaratılıyor. Ne Ahmet Necdet Sezer bilerek yaptı o işi, ne de Ecevit'in krizin başladığından haberi yok. Çünkü hepsi toplantıda" diye konuştu.

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