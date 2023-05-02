  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam MasterChef'in ünlü jürisi hayatını kaybetti
Yaşam

MasterChef'in ünlü jürisi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-02 02:52:00 -
MasterChef'in ünlü jürisi hayatını kaybetti

MasterChef Avustralya'nın jüri üyelerinden biri olan şef Jock Zonfrillo, 46 yaşında Melbourne'de yaşamını yitirdi.

MasterChef Avustralya, şef Jock Zonfrillo'nun 46 yaşında Melbourne'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zonfrillo'nun ölümüyle ilgili kanal ve programdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23