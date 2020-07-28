MasterChef Tarte Tartin tarifi tarifi | Karamelize elmalı Tarte Tartin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yıllardır dillerden düşmeyen adı ile herkesin sevgilisi olan turtanın Fransız versiyonu olan Tarte Tartin kazandığı bu beğenileri hak eden ağızlara layık bir tatlı. Tarte Tartini henüz hiç yapmadıysanız kollarını sıvayın.

Tarte Tartin tarifi

Malzemeler

6 adet milföy hamuru

2 yemek kaşığı un

3 adet orta boy yeşil elma

3 adet orta boy kırmızı elma

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı su

Tarte tartin yapılışı:

Yeşil ve kırmızı elmaları dört eşit parçaya bölüp, kabuklarını soyduktan sonra çekirdekli kısımlarını alın.

Toz şeker ve suyu derin bir tavaya alın. Tereyağını katın. Orta ateşte kaynayan karışım, karamel rengini almaya başladığında elmaları katın.

Kıvam alan sosta yumuşayan elmaları sosuyla birlikte kullanacağınız tart kabının tabanına n. Elmaları mümkün olabildiğince sık ve düz bir şekilde yerleştirmeye çalışın.

Oda sıcaklığında bekletip, çözülmelerini sağladığınız milföy hamurlarını yan yana dizip, unlanmış mutfak tezgahı üzerinde bir merdane yardımıyla açın.

Açtığınız milföy hamurunun yuvarlak şeklinde ve kullanacağınız tart kalıbından daha büyük olması önemli.

2-3 dakika kadar soğuyan elmaların üzerine açtığınız tart hamurunu yerleştirin. Dışarıda kalan kenar kısımlarını tart kalıbının tabanına doğru ittirin. Pişme esnasında sosun hamurun yüzeyine çıkmasını engellemiş olun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirdiğiniz tartı, ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Dilimledikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

ELMALI TART İLE ARASINDAKİ FARK

Tarte tatin tarifinin elmalı tartlardan farkı pişme esnasında karamelize meyve dilimlerinin altta, hamur katının üstte kalması.

PÜF NOKTASI

Meyvelerin üzerini kapladığınız açılmış hamurun üzerini bir kürdan yardımıyla 3-4 yerinden deldikten sonra pişirin.