Masterchef Mehmet Şef'in o fotoğrafı olay oldu! Gündeme bomba gibi düştü

MasterChef Türkiye'nin en sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın genç bir delikanlı olduğu zamanlardaki fotoğrafı ortaya çıktı.

1974 Bolu doğumlu olan Mehmet Yalçınkaya Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasından önce de Yemekteyiz'de jüri olarak yer almıştı.

TRT Belgesel'de restoranında nasıl bir şef olduğunu gösteren program da çekmişti.

Ekranlardan aşina olduğumuz Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı da epey merak ediliyor.

Yalçınkaya'nın daha önce pek çok kişinin görmediği gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafını gören, "Gülüşü hiç değişmemiş" dedi.

İşte Mehmet Şef'in o fotoğrafı...