Masterchef Danilo’ya helal olsun! Gavur bile anladı, ama "Müslümanım" diyenler şunu anlamadı

Türk toplumunu ifsad eden programların sıklıkla yer aldığı TV8'in yarışma programı MasterChef'te "Durmuş saat bile günde iki kez doğruyu gösterir" dedirten bir gelişme yaşandı. MasterChef'in 66. bölümünde, yarışmacıların yaptıkları yemeklerin şefler tarafından tadımı yapıldığı sırada Danilo şef bir yarışmacının yemeğinde hata olduğunu söyleyerek duruma müdahale etti. Yarışmacılardan Tayfun yemeğini yaparken alnındaki ter yaptığı yemeğe damladığı için yarışma dışı kaldı.

Yarışmacıya açıklama yapan Danilo şef hem verilen emeklere hem de yemeğin atılmasına üzüldüğünü belirtti. Danilo, "Bu yemeğin atılması günah, doğru kelime bu" diyerek sitemini dile getirdi. Danilo'nun bu sözleri, "Gavur bile israfa göz yummuyor, ancak 'Müslümanım' diyenler israfın kralını yapıyor" yorumlarına sebep oldu.