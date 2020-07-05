Masrafsız diyet listesi | Zayıflatan kolay diyet listesi
7 günde zayıflatan diyet listesi | Pandemi süreci evde kalma süreleri arttı. Hareketsizlik ise peşinde fazla kiloları getirdi. Yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte pek çok kişi diyet yapmaya başladı. Ancak diyetlerin etkili olmasının yanı sıra uygulanabilir olmasının yanında düşük maliyetli olması da isteniyor. Her evde pişen yemeklerden oluşan diyet listeleri arayanlar “1 haftada 5 kilo verdiren diyet” , “Pahalı olmayan diyet listesi” , “Herkese uygun diyet listesi” , “Pahalı yemek atıştırmalık bulunmayan diyet listesi” , “Masrafsız etkili diyet listesi” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Pandemi sürecinde alınan kilolarından kurtulmak isteyenler etkili bir diyet arıyor. Elbette masrafsız ve uygulanabilir diyetler en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Biz de sizler için 7 günlük bir diyet listesi derledik. Ancak diyet listeleri tamamen kişiye uygun hazırlanmalıdır. Diyetisyenler bu konuda son derece hassas. Öncelikle kişilere kan tahlilleri uygulandıktan sonra uygun listeler hazırlanıyor.
Masrafsız diyet listesi | Zayıflatan kolay diyet listesi
Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa uygulayabileceğiniz liste şöyle:
1.Gün
Kahvaltı
1 adet haşlanmış yumurta ve avokadoyla hazırlanan kepekli tost.
Ara öğün
Çeyrek bardak yaban mersini ve yarım bardak yoğurdu karıştırıp şahane bi atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.
Öğle yemeği
3 kepçe sebze çorbası
Domatesli-peynirli salata
Ara öğün
3 yemek kaşığı humus
1 adet salatalık
Akşam yemeği
1 porsiyon ızgara somon
3 yemek kaşığı esmer bulgur pilavı
Yağsız salata
2. Gün
Kahvaltı
Haşlanmış yumurtalı yağsız salata
Bir dilim kepek ekmeği
Ara öğün
5 adet kuru kayısı
6 adet ceviz
Öğle yemeği
3 kepçe sebze çorbası
Bir kase yoğurt
Yağsız salata
Ara öğün
Bir bardak kefir
Yarım adet elma
Akşam yemeği
Izgara tavuk
3 yemek kaşığı kepekli makarna
3. Gün
Kahvaltı
Yulaflı, kuru meyveli yoğurt
Ara öğün
Bir bardak süt
5-6 adet çiğ badem
Öğle yemeği
Bir tabak ıspanak yemeği
3 yemek kaşığı esmer bulgur
Bir kase yoğurt
Ara öğün
Yarım şeftali
Akşam yemeği
Bir adet biber dolması
Bir kase yoğurt
4. Gün
Kahvaltı
1 kibrit kutusu kadar peynir
6 adet zeytin
1 adet salatalık
2-3 adet çeri domates
Ara öğün
Bir bardak kefir
Öğle yemeği
Izgara tavuk göğsü
Bir kase yoğurt
Ara öğün
5 adet gün kurusu
4 adet ceviz
Akşam yemeği
Yeşil mercimek salatası
Yoğurt
5. Gün
Kahvaltı
Yulaflı yoğurt
Ara öğün
Yarım muz
Bir bardak süt
Öğle yemeği
Kepekli beyaz peynirli domatesli tost
Bir fincan çay
Ara öğün
5 adet kuru kayısı
5 adet ceviz
Akşam yemeği
Izgara köfte
Yoğurt
6. Gün
Kahvaltı
Peynirli kepekli tost
Ara öğün
1 bardak süt
5-6 adet çiğ badem
Öğle yemeği
Sebze yemeği
Bir kase yoğurt
Ara öğün
Bir adet elma
Akşam yemeği
Izgara balık
Yağsız salata
7. Gün
Kahvaltı
Yulaflı yoğurt
Ara öğün
Bir bardak kefir
Öğle yemeği
Sebze yemeği
Yoğurt
Ara öğün
5 adet kuru kayısı
Akşam yemeği
Izgara tavuk