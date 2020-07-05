Pandemi sürecinde alınan kilolarından kurtulmak isteyenler etkili bir diyet arıyor. Elbette masrafsız ve uygulanabilir diyetler en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Biz de sizler için 7 günlük bir diyet listesi derledik. Ancak diyet listeleri tamamen kişiye uygun hazırlanmalıdır. Diyetisyenler bu konuda son derece hassas. Öncelikle kişilere kan tahlilleri uygulandıktan sonra uygun listeler hazırlanıyor.

Masrafsız diyet listesi | Zayıflatan kolay diyet listesi

Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa uygulayabileceğiniz liste şöyle:

1.Gün

Kahvaltı

1 adet haşlanmış yumurta ve avokadoyla hazırlanan kepekli tost.

Ara öğün

Çeyrek bardak yaban mersini ve yarım bardak yoğurdu karıştırıp şahane bi atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

Öğle yemeği

3 kepçe sebze çorbası

Domatesli-peynirli salata

Ara öğün

3 yemek kaşığı humus

1 adet salatalık

Akşam yemeği

1 porsiyon ızgara somon

3 yemek kaşığı esmer bulgur pilavı

Yağsız salata

2. Gün

Kahvaltı

Haşlanmış yumurtalı yağsız salata

Bir dilim kepek ekmeği

Ara öğün

5 adet kuru kayısı

6 adet ceviz

Öğle yemeği

3 kepçe sebze çorbası

Bir kase yoğurt

Yağsız salata

Ara öğün

Bir bardak kefir

Yarım adet elma

Akşam yemeği

Izgara tavuk

3 yemek kaşığı kepekli makarna

3. Gün

Kahvaltı

Yulaflı, kuru meyveli yoğurt

Ara öğün

Bir bardak süt

5-6 adet çiğ badem

Öğle yemeği

Bir tabak ıspanak yemeği

3 yemek kaşığı esmer bulgur

Bir kase yoğurt

Ara öğün

Yarım şeftali

Akşam yemeği

Bir adet biber dolması

Bir kase yoğurt

4. Gün

Kahvaltı

1 kibrit kutusu kadar peynir

6 adet zeytin

1 adet salatalık

2-3 adet çeri domates

Ara öğün

Bir bardak kefir

Öğle yemeği

Izgara tavuk göğsü

Bir kase yoğurt

Ara öğün

5 adet gün kurusu

4 adet ceviz

Akşam yemeği

Yeşil mercimek salatası

Yoğurt

5. Gün

Kahvaltı

Yulaflı yoğurt

Ara öğün

Yarım muz

Bir bardak süt

Öğle yemeği

Kepekli beyaz peynirli domatesli tost

Bir fincan çay

Ara öğün

5 adet kuru kayısı

5 adet ceviz

Akşam yemeği

Izgara köfte

Yoğurt

6. Gün

Kahvaltı

Peynirli kepekli tost

Ara öğün

1 bardak süt

5-6 adet çiğ badem

Öğle yemeği

Sebze yemeği

Bir kase yoğurt

Ara öğün

Bir adet elma

Akşam yemeği

Izgara balık

Yağsız salata

7. Gün

Kahvaltı

Yulaflı yoğurt

Ara öğün

Bir bardak kefir

Öğle yemeği

Sebze yemeği

Yoğurt

Ara öğün

5 adet kuru kayısı

Akşam yemeği

Izgara tavuk