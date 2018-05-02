Mason localarından CHP’ye aday baskısı

Ankara kulislerinde CHP’nin başkan adaylığı için bakanlık yapmış, muhafazakar bilinen, Bilderberg toplantılarına davet edilen, mason kulüplerine üye eski bir bakanın adı geçiyor. Mason teşkilatlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu yönde baskı yaptıkları, eğer onu başkan adayı göstermezse genel başkanlığının tehlikeye gireceği yönünde uyardıkları belirtiliyor.

TAYYİBE GÜLEK İLETTİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını parti kurmaylarından bile gizli tutan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı adaya ilişkin Ankara kulislerinde ilginç iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul’da Meral Akşener ile bir araya gelmesinin ardından ertesi günü CHP’den 15 milletvekilini ödünç olarak İyi Parti’ye göndererek tarihi bir skandala imza atan Kılıçdaroğlu’na bu talimatın CHP eski Genel Sekreteri ve Mason localarının önemli ismi Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek tarafından iletildiği ve Kılıçdaroğlu ile Akşener’in Gülek’in evinde bir araya geldikleri öğrenilmişti

2014’TE DE AYNI SENARYO

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABD’den gelen Neoconlara yakın işadamı Ali Rıza Bozkurt ile yediği yemeğin ardından adayını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran öncesinde aday ismini açıklamak için adeta kuryesini beklemeye başlamıştı. FETÖ’ye ait el konulan Fatih Üniversitesi’nin Beylikdüzü’ndeki 70 dönümlük arazisini bağışlayan Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in Kılıçdaroğlu’na FETÖ elebaşı Gülen’in talimatlarını ilettiği kaydedilmişti.

KOLTUKLA TEHDİT ETTİ

Kılıçdaroğlu’na verdiği 15 vekil talimatıyla İyi Parti’nin seçime girmesini garanti altına almak isteyen FETÖ lobisi, Abdullah Gül’ü Erdoğan’ın karşısına çıkmaya ikna edemeyince bu kez sahneye FETÖ’yü kukla olarak oynatan Mason teşkilatları girdi. Kulislerdeki iddialara göre Kılıçdaroğlu’na CHP’nin başkan adayı olarak daha önce bakanlık yapmış, muhafazakar kimliğiyle bilinen, Bilderberg toplantılarına davet edilen, Mason kulüplerine üye eski bir bakanın ismi bildirildi. CHP içindeki klikleri ikna etmeye çalışan Kılıçdaroğlu’na söz konusu bakanı açıklaması için baskı yapan Mason teşkilatlarının eğer istedikleri kişiyi başkan adayı göstermezse genel başkanlığının tehlikeye gireceği yönünde uyardıkları belirtiliyor.