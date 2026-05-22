Bor rekor kırdı! Türkiye maden kaynaklarında gücünü dünyaya gösteriyor

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuvaz Medya Grubu iş birliğinde düzenlenecek. Zirvenin açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Doğal kaynaklar arasında önemli bir yeri olan maden varlıklarında Türkiye, dünyada ilk sıralarda yer almasıyla dikkat çekiyor.

İstanbul, doğal kaynaklar alanında önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Zirvenin en önemli konu başlıklarından biri 'enerji güvenliği' olacak. Söz konusu oturumda Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrıvıshvılı, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Khalifa Rajab Abdulsadıq, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed yer alacak.

BORDA REKOR KIRILDI

Dünyada ticareti yapılan 90 madenden 70 tanesi ülkemizde bulunuyor. Türkiye, maden çeşitliliği bakımından da dünyada 9'uncu sırada. Ayrıca Türkiye; bor, nadir toprak elementleri, feldispat, trona/soda külü, krom ve doğal taşlar gibi madenlerin çoğunda dünya rezerv sıralamasında ilk 5'te yer alıyor. Türkiye; bor, krom, linyit, çimento ve kum çakıl üretiminde ilk 5'te. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü ülkemizde bulunuyor. Milli maden şirketimiz Eti Maden, yüzde 61 ile dünya bor pazarının lideri konumunda.Önemli bir ihracat getirisi sağlayan bor madeninde 2024 yılında 2 milyon 500 bin ton satışla 1 milyar 322 milyon dolarlık gelir elde edilerek tüm zamanların rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eskişehir'de toplam değeri 500 milyon dolar olan 3 yeni yatırımın müjdesini vermişti. Bayraktar, Kırka'da lityum karbonat pilot tesisinin devrede olduğunu belirterek, "Pilot tesislerden sonra endüstriyel tesis üretimine geçiyoruz. İnşallah lityum karbonatta tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde temellerini atacağız. Onun çalışmalarına başlamış durumdayız. Bir başka önemli konumuz, Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Bu üç tesisimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

STRATEJİK MADENLER BELİRLENDİ

Geçen yıl yayınlanan "Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporu"na göre 37 kritik, 26 da stratejik maden belirlendi. Bunların 10'una da hem kritik hem stratejik maden sınıfında yer verildi. Bununla birlikte "Türkiye Kritik Madenler Strateji Belgesi" hazırlandı. Bu alanda yol haritası özelliğini taşıyan bu belge ile kritik madenlerin katma değerli olarak ekonomiye kazandırılması için potansiyelleri ortaya koyulacak. Arz güvenliği, tedarik çeşitliliği ve ağı, stok gibi hedeflerin yer verileceği belge, yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Bu yeni strateji ile birlikte bu konuda çalışacak bir 'kurul' oluşturulması da gündeme gelebilecek.

SAFLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ

Nadir toprak elementleriyle ilgili saflaştırma teknolojisine ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri yürütülüyor. ODTÜ, Hacettepe ve TÜBİTAK-MAM'ın yanı sıra Almanya, Güney Afrika ve Avustralya gibi ülkelerle de proses geliştirme ve saflaştırma teknolojileri üzerine çalışılıyor. Tüm bu çalışmalarla, şu anda yüzde 92-93 seviyesinde olan saflaştırma işleminin yüzde 99 ve üzerine çıkarılması hedefleniyor.