  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Siyaset Özgür Özel yargı kararını tanımıyor! Ortalığı karıştıracak çağrıda bulundu
Siyaset

Özgür Özel yargı kararını tanımıyor! Ortalığı karıştıracak çağrıda bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel yargı kararını tanımıyor! Ortalığı karıştıracak çağrıda bulundu

Mahkemenin tedbir kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, kararı tanımadığını belirterek parti teşkilatlarına ve muhalefete mücadele çağrısı yaptı. CHP Genel Merkezi önünde konuşan Özel, “Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz” dedi.

CHP’de yargı kararı sonrası tansiyon yükseldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından hem basın mensuplarına açıklamalarda bulundu hem de parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Genel merkez önündeki otobüs üzerinden konuşan Özel, son benzer konuşmasını 31 Mart 2024 yerel seçim gecesinde yaptığını hatırlatarak, CHP’nin geri adım atmayacağını söyledi. Parti binasının ışıklarının sönmediğini vurgulayan Özel, 81 ilde örgütlerin ayakta olduğunu ifade etti.

 

Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, sonrasında parti genel merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden hitap etti.

 

Genel merkez önünde otobüs üzerinden son konuşmayı, yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart 2024 akşamı gerçekleştirdiğini anımsatan Özel, o gün söylediği gibi partinin ışıklarının kapalı olmadığını belirtti.

Baba ocağının bahçesinde, 81 ilde ayakta olduklarını dile getiren Özel, "Buradan büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki bugün biz ayaktayız. Darbecilerin dizleri titremektedir. Buradan size soruyorum ve Türkiye'ye sesleniyorum, bu darbe girişimini geri püskürtmeye hazır mısınız? Var mısınız? İşte bu kararlılığı, Türkiye'de yoksulluk, sefalet, açlık, işsizlik bitsin isteyen herkesi, bu iktidar gitsin isteyen herkesi, 'Beni kimin yöneteceğine ben karar vereyim' diyen herkesi mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum." dedi.

Kendileriyle dayanışma sergileyen tüm siyasi partilere, genel başkanlara, barolara, sendika, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Özel, söz konusu mahkeme kararının, Türkiye ekonomisine zarar verdiğini savundu.

 

"Bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum"

Özel, "Elbette örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisini kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum." diye konuştu.

 

Özgür Özel, "Bu bir mücadeledir. Ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir ne benim arkamda yüzü size dönük, değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz, bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz." dedi.

 

Özel, "Buradan sesimin ulaştığı, sesime kulak veren sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Gün bugündür, dönem bu dönemdir. Önümüzdeki süreç, geleceği hep beraber kurtaracağımız, sonra bu büyük hikayeyi birlikte yazmakla kıvanç duyacağımız, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirası hep birlikte yaşayacağımız günlerdeyiz." ifadelerini kullandı.

 

Ana muhalefet partisi genel başkanı kimliğinin ötesinde muhalefetin tüm kesimlerine seslenerek birleşik mücadele çağrısı yapan Özel, "Kimseye ağabeylik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp

Gündem

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp

CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek
CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek

Gündem

CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek

Kılıçdaroğlu açıklaması dikkat çekti! Bahçeli'den CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu açıklaması dikkat çekti! Bahçeli'den CHP'lilere çağrı

Siyaset

Kılıçdaroğlu açıklaması dikkat çekti! Bahçeli'den CHP'lilere çağrı

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yav he he

Senin derdin baba ocağı değil sıranın sana geleceğinden korkuyorsun o kadar Yolsuzluk varken hiç birinden haberin yok muydu birde can havliyle hırsızlara kalkan olmaya çalışıyordun dürüst birinin yapacağı ilk iş bulaşanları kapı dışarı etmektir haberdar olanın ilk işi ise kendisine bulaşmasın önlemek için onları aklamaya çalışmaktır Nihayet sensen kurtulduk şimdi yargıda hesap verme sırası sende o yargıya salladığın parmağı haydi yine salla

Şahin

Genel başkan olmak için rüşvet dağıtırken iyiydi degilmi ağzıbizuk hilekar herif.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23