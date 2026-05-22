CHP’de şok iddialar: Rüşvet pazarlığını gözlerimle gördüm

Gazeteci Erdem Atay, CHP kurultayı öncesinde yaşananlara dair yaptığı açıklamada, sürecin nasıl bir “pazarlık” mekanizmasıyla yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Atay, iddialarını şu sözlerle detaylandırdı:

"Gözlerimle gördüm: İhale ve iş vaadiyle oy devşirme"

"Ben bunları gözlerimle gördüm. İstanbul delegeleri üzerinde kurulan baskıyı ve teklifleri biliyorum. Bir araba içerisinde delegelere, Özgür Çelik'e destek vermeleri karşılığında yeğenlerinin işe yerleştirileceği, ihalelerden pay verileceği açık ve aleni bir şekilde teklif ediliyordu. Bu teklifi yapan da CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’tı."

İddialar mahkeme kayıtlarında

Erdem Atay’ın paylaştığı bu bilgiler, mahkeme sürecinde tanıklar ve delegeler tarafından dile getirilen “irade fesadı” iddialarıyla da örtüşüyor. Kurultay sürecinde birçok delege, oyların belirli bir menfaat karşılığında yönlendirildiğini ifade etmişti. İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat da kurultay sürecinde, "Oy karşılığında işe alımlar yapıldı, yeğenler, şunlar bunlar işe yerleştirildi" diyerek parti içindeki usulsüzlükleri gündeme getirmişti.

"Özgür Özel gerçekleri gizliyor"

CHP Lideri Özgür Özel’in, mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrasında yaptığı açıklamada, kararın hukuki gerekçelerine ve dosyada yer alan bu ağır iddialara hiç değinmemesi dikkat çekti. Muhalif gazetecilerin süreçteki bu kirliliği bildiğine dikkat çeken gözlemciler, Özel'in “darbe” retoriğinin, partideki yapısal sorunları ve “şaibeli” olduğu iddia edilen kurultay sürecini örtbas etme çabası olduğunu savunuyor.

"150 bin lira teklif edildi"

Mahkeme dosyasındaki iddialar sadece iş ve ihale vaadiyle sınırlı değil. İstanbul delege seçimleri sırasında, sadece tek bir oy için 150 bin lira gibi rakamların telaffuz edildiği, delegelerin büyük bir baskı ve menfaat ağı içerisinde bırakıldığı yönündeki beyanlar, "mutlak butlan" kararının temelini oluşturan en ciddi unsurlar arasında yer alıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, tüm bu deliller ve tanık beyanları ışığında kurultayı "hükümsüz" sayması, CHP içerisinde uzun süredir tartışılan "parti içi demokrasi" ve "siyasi ahlak" konularını bir kez daha Türkiye'nin ana gündemine taşıdı.