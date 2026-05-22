  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu! Mahkeme gerekçesi resmi belgelerle tescillendi! İstinaf, İmamoğlu liderliğindeki usulsüzlükleri tek tek deşifre etti! Ceza yağdı! E-imzada sahteciliğe 116 yıl Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi
Gündem CHP’de şok iddialar: Rüşvet pazarlığını gözlerimle gördüm
Gündem

CHP’de şok iddialar: Rüşvet pazarlığını gözlerimle gördüm

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı, partideki usulsüzlük iddialarını tekrar gün yüzüne çıkardı. Muhalif medya ve CHP yönetimi kararı “darbe” söylemiyle gölgelemeye çalışırken, gazeteci Erdem Atay, bizzat şahit olduğu çarpıcı “oy pazarlığı” iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Gazeteci Erdem Atay, CHP kurultayı öncesinde yaşananlara dair yaptığı açıklamada, sürecin nasıl bir “pazarlık” mekanizmasıyla yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Atay, iddialarını şu sözlerle detaylandırdı:

"Gözlerimle gördüm: İhale ve iş vaadiyle oy devşirme"

"Ben bunları gözlerimle gördüm. İstanbul delegeleri üzerinde kurulan baskıyı ve teklifleri biliyorum. Bir araba içerisinde delegelere, Özgür Çelik'e destek vermeleri karşılığında yeğenlerinin işe yerleştirileceği, ihalelerden pay verileceği açık ve aleni bir şekilde teklif ediliyordu. Bu teklifi yapan da CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’tı."

İddialar mahkeme kayıtlarında

Erdem Atay’ın paylaştığı bu bilgiler, mahkeme sürecinde tanıklar ve delegeler tarafından dile getirilen “irade fesadı” iddialarıyla da örtüşüyor. Kurultay sürecinde birçok delege, oyların belirli bir menfaat karşılığında yönlendirildiğini ifade etmişti. İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat da kurultay sürecinde, "Oy karşılığında işe alımlar yapıldı, yeğenler, şunlar bunlar işe yerleştirildi" diyerek parti içindeki usulsüzlükleri gündeme getirmişti.

"Özgür Özel gerçekleri gizliyor"

CHP Lideri Özgür Özel’in, mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrasında yaptığı açıklamada, kararın hukuki gerekçelerine ve dosyada yer alan bu ağır iddialara hiç değinmemesi dikkat çekti. Muhalif gazetecilerin süreçteki bu kirliliği bildiğine dikkat çeken gözlemciler, Özel'in “darbe” retoriğinin, partideki yapısal sorunları ve “şaibeli” olduğu iddia edilen kurultay sürecini örtbas etme çabası olduğunu savunuyor.

"150 bin lira teklif edildi"

Mahkeme dosyasındaki iddialar sadece iş ve ihale vaadiyle sınırlı değil. İstanbul delege seçimleri sırasında, sadece tek bir oy için 150 bin lira gibi rakamların telaffuz edildiği, delegelerin büyük bir baskı ve menfaat ağı içerisinde bırakıldığı yönündeki beyanlar, "mutlak butlan" kararının temelini oluşturan en ciddi unsurlar arasında yer alıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, tüm bu deliller ve tanık beyanları ışığında kurultayı "hükümsüz" sayması, CHP içerisinde uzun süredir tartışılan "parti içi demokrasi" ve "siyasi ahlak" konularını bir kez daha Türkiye'nin ana gündemine taşıdı.

CHP Genel Merkezi Önünde A Haber Muhabirine saldırı!
CHP Genel Merkezi Önünde A Haber Muhabirine saldırı!

Medya

CHP Genel Merkezi Önünde A Haber Muhabirine saldırı!

Davacı delegelerden sert çıkış: CHP’deki kirlilik temizleniyor, Kemal Bey iş başında!
Davacı delegelerden sert çıkış: CHP’deki kirlilik temizleniyor, Kemal Bey iş başında!

Gündem

Davacı delegelerden sert çıkış: CHP’deki kirlilik temizleniyor, Kemal Bey iş başında!

CHP’de "mutlak butlan" öncesi şaibeli kurultay için kim ne demişti?
CHP’de “mutlak butlan” öncesi şaibeli kurultay için kim ne demişti?

Gündem

CHP’de “mutlak butlan” öncesi şaibeli kurultay için kim ne demişti?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Giresunlu Öğretmen

Ne utanmaz adamlarmış bunlar yaa Atatürk ve Atatürkçülük üzerinden memleketi getirdikleri hâle bak
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek
Gündem

CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan, 70 milletvekili ile 10 belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, enerji, kültü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23