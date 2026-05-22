Gündem

CHP’de “mutlak butlan” öncesi şaibeli kurultay için kim ne demişti?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik yargının verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemini sarsarken, muhalif kesimden gelen “darbe” tepkileri, gözleri kurultay sürecindeki tartışmalı iddialara çevirdi. Kararın ardındaki hukuk mücadelesini başlatan sürece dair, daha önce bizzat CHP içinden ve medya dünyasından yükselen “şaibe” ve “rüşvet” iddiaları yeniden gündeme geldi.

Yargı kararını “darbe” olarak niteleyen kesimlerin, kurultay sürecinde bizzat parti içerisinden ve medya mensuplarından gelen ciddi ithamları görmezden gelmesi dikkat çekiyor. İşte o dönemde kurultaydaki usulsüzlüklere ilişkin öne çıkan bazı çarpıcı ifadeler:

  • Lütfü Savaş: “Şikayeti ben yaptım.” (Kurultay sürecindeki hukuki süreci başlatan isim)

  • Barış Terkoğlu: “Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını bin 500 CHP’liden duymuşumdur.”

  • İsmail Saymaz: “Kurultayda söylediler bunu ya. Kapalı kapılar ardında söylemediler.”

  • Can Ataklı: “Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz. Kurultayda birtakım para işleri döndüğünü CHP’liler çok konuşuyordu zaten.”

  • Enver Aysever: “Parayla satın alınan delegeler, medyadaki satın alınan gazeteciler… Sizi parayla ip gibi dizmiş.”

Soruşturma ve tanık beyanları süreci tescilledi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün de belirttiği üzere, yargı süreci boyunca CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi gibi isimlerin tanık olarak dinlenmesi öngörülürken, dava dosyasına yansıyan tanık beyanları iddiaların boyutunu gözler önüne seriyor.

Dönemin delegeleri tarafından mahkemelerde verilen ifadelerde; bazı il başkanlarının delegelere para teklif ettiği, oy karşılığında iş ve mevki vaatlerinde bulunulduğu ve "İstanbul ekibi" tarafından kurulan bir organizasyonla iradenin ipotek altına alındığı öne sürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame de, kurultayda "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla birçok isim hakkında hapis cezası talep etmişti.

“Hak yerini buldu”

Mahkemenin “hükümsüz” kararıyla sonuçlanan bu süreçte, davacı delegeler Yılmaz Özkanat ve Levent Çelik gibi isimler, “CHP’nin mevcut kirliliği kabul etmeyeceğini” vurgulayarak, gelinen noktayı “hakkın yerini bulması” olarak değerlendiriyor. Muhalefetin “darbe” söylemine karşılık, yargının tarafsız bir şekilde yürüttüğü bu sürecin, parti içi demokrasiyi ve iradeyi fesada uğratan girişimlere karşı bir tescil olduğu ifade ediliyor.

Giresunlu Öğretmen

SOL VE SOSYALİST GEÇİNEN ATATÜRKÇÜ GÖRÜNENLERİN NE OLDUĞUNU GÖRÜN EYY MİLLET BİZ DEMİYORUZ ONLAR ANLATIYOR FİKİR VE DÜNYA GÖRÜŞLERİ SİZİN GİBİ OLANLAR
