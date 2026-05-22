Flaş karar: Savunma devinin yüzde 40'ı Almanya'ya satılıyor
Alman hükümeti, savunma alanında kritik tank ve obüs üretimi yapan ünlü firmadan hisse almaya hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.
KNDS, Alman ve Fransız ordularının kilit tedarikçileri arasında yer alıyor. Şirket, Leopard 2 muharebe tankları ve Caesar obüsleri gibi askeri sistemler üretiyor.
KNDS silah grubu, Fransa merkezli Nexter ile Almanya merkezli Krauss-Maffei Wegmann’ın birleşmesiyle kurulmuştu.
Şirketin bir kısmı Fransız kamu holdingi GIAT Industries’e, diğer kısmı ise Almanya’daki Wegmann ailesine ait. KNDS, şu anda fiilen Fransız devletinin etkisi altında bulunuyor.
Almanya, tank ve silah üreticisi KNDS’de yüzde 40 hisse almayı hedefliyor. Berlin’in şirkette Fransa ile eşit haklara sahip olmasını öngören bir anlaşma üzerinde çalışıldığını bildiriliyor.
Almanya devletinin şirkette başlangıçta yüzde 40 pay sahibi olması, bu payı iki ila üç yıl içinde yüzde 30’a düşürmesi planlanıyor.
Anlaşmaya göre Almanya, hissesi düşürüldükten sonra da Fransız devletiyle aynı haklara sahip olacak.
Fransa’nın ise kendi payını "mümkün olduğu ölçüde" azaltması bekleniyor. Berlin’in hisseleri halka arz fiyatı üzerinden satın alacağı belirtiliyor.
