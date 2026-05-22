Emniyette alarm! Ankara ve İstanbul'da polis izinleri iptal edildi!

Emniyette alarm! Ankara ve İstanbul'da polis izinleri iptal edildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün ardından tüm personel izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği bildirildi. Kararın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı değerlendirilirken, uygulamanın gerekçesi kamuoyunda merak konusu oldu.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde de personel izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

 

ANKARA VE ŞSTANBUL'DA POLİS İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ! NEDENİ NE?

Merkez ve dış ilçe emniyet müdürlükleri ile tüm şube müdürlüklerini kapsayan yasağın doğrudan güvenlik önlemleriyle ilişkili olduğu görüldü.

Belgede yer alan ilgili talimat şöyle:

"21.05.2026 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar ilimizde alınacak emniyet tedbirlerinin yoğunluğu nedeniyle; merkez ve dış ilçe emniyet müdürlükleri ile tüm şube müdürlüklerimizde görevli olan emniyet hizmetleri sınıfı personeline 22.05.2026 tarihi itibariyle zorunlu haller dışında izin verilmemesi..."

 

KİMLER İZİN ALABİLECEK?

Yayımlanan resmî emir doğrultusunda, emniyet bünyesinde çalışan personelin çalışma düzenine yönelik şu kararlar alındı:

22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla zorunlu haller dışındaki tüm senelik ve haftalık izin talepleri reddedilecek.
Karardan önce izin belgesi imzalanmış ve izne ayrılmış olan personelin izinleri gıyabında iptal edilecek.
İzni iptal edilen tüm polisler, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde ivedilikle görev yerlerine dönecek.

Yakup

İzin iptal gerekçesi de bildirilirse iyi olur.
