  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Gündem Davacı delegelerden sert çıkış: CHP’deki kirlilik temizleniyor, Kemal Bey iş başında!
Gündem

Davacı delegelerden sert çıkış: CHP’deki kirlilik temizleniyor, Kemal Bey iş başında!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Davacı delegelerden sert çıkış: CHP’deki kirlilik temizleniyor, Kemal Bey iş başında!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik açılan mutlak butlan davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kritik bir karara imza attı. Mahkeme, kurultayın hükümsüz sayılmasına ve Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılarak Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına hükmetti.

Süreci başlatan ve kurultayda şaibe olduğunu belirten davacı delegeler Yılmaz Özkanat ve Levent Çelik, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Özkanat: Hak yerini buldu

Davanın davacılarından olan CHP delegesi Yılmaz Özkanat, yargının verdiği kararı değerlendirerek, "Hak yerini buldu. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi arındıracak" ifadelerini kullandı.

Levent Çelik: Yönetim kirlilik içinde

Bir diğer davacı delege Levent Çelik ise CHP yönetiminin mevcut durumunu eleştirerek, "Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olsun. Kemal Bey’in partiyi arındıracağından hiç şüphemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi, şu anki CHP yönetiminin içinde bulunduğu kirliliği hiç kabul etmez" şeklinde konuştu.

Gerekçeli kararda ağır ifadeler

Mahkemenin hazırladığı 18 sayfalık gerekçeli kararda, kurultay sürecindeki delege iradesinin fesada uğratıldığı ve seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı belirtildi. Kararda ayrıca, kurultay sürecinin parti içi demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süreçteki rolüne dikkat çekildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda, 38’inci Olağan Kurultay’ın yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına ve bu kurultay sonrasında gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının ortadan kalktığına hükmedildi.

Kılıçdaroğlu açıklaması dikkat çekti! Bahçeli'den CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu açıklaması dikkat çekti! Bahçeli'den CHP'lilere çağrı

Siyaset

Kılıçdaroğlu açıklaması dikkat çekti! Bahçeli'den CHP'lilere çağrı

Uzun zamandır manşetlerde yoktu! Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde görüldü
Uzun zamandır manşetlerde yoktu! Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde görüldü

Siyaset

Uzun zamandır manşetlerde yoktu! Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde görüldü

CHP Genel Merkezi Önünde A Haber Muhabirine saldırı!
CHP Genel Merkezi Önünde A Haber Muhabirine saldırı!

Medya

CHP Genel Merkezi Önünde A Haber Muhabirine saldırı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Faruk

CHP her zaman neyse odur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23