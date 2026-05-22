Davacı delegelerden sert çıkış: CHP’deki kirlilik temizleniyor, Kemal Bey iş başında!

Süreci başlatan ve kurultayda şaibe olduğunu belirten davacı delegeler Yılmaz Özkanat ve Levent Çelik, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Özkanat: Hak yerini buldu

Davanın davacılarından olan CHP delegesi Yılmaz Özkanat, yargının verdiği kararı değerlendirerek, "Hak yerini buldu. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi arındıracak" ifadelerini kullandı.

Levent Çelik: Yönetim kirlilik içinde

Bir diğer davacı delege Levent Çelik ise CHP yönetiminin mevcut durumunu eleştirerek, "Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olsun. Kemal Bey’in partiyi arındıracağından hiç şüphemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi, şu anki CHP yönetiminin içinde bulunduğu kirliliği hiç kabul etmez" şeklinde konuştu.

Gerekçeli kararda ağır ifadeler

Mahkemenin hazırladığı 18 sayfalık gerekçeli kararda, kurultay sürecindeki delege iradesinin fesada uğratıldığı ve seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı belirtildi. Kararda ayrıca, kurultay sürecinin parti içi demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süreçteki rolüne dikkat çekildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda, 38’inci Olağan Kurultay’ın yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına ve bu kurultay sonrasında gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının ortadan kalktığına hükmedildi.