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Sağlık

MASKİ’de 4 çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığında 1, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tesis görevlisi 1 ve Saruhanlı MASKİ İlçe Şefliğinde ise 2 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:39:43 -
MASKİ’de 4 çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığında 1, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tesis görevlisi 1 ve Saruhanlı MASKİ İlçe Şefliğinde ise 2 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilirken testi pozitif çıkan personelin hastanede tedavilerine devam edildiği ifade edildi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Merkez İkiz Kuleler hizmet binasında İçme Suyu Dairesi Başkanlığında 1, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tesis görevlisi 1 ve Saruhanlı MASKİ İlçe Şefliğinde 2 personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan personelin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamada ilgili birimlerde sosyal izolasyon sürecinin ilk vakanın tespitinden sonra yapıldığı belirtilerek üç birimdeki tüm personelin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi. 14 günlük zorunlu karantina sürecinde şu ana kadar diğer personellerde herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedilirken üç birimde de gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılarak tüm önlemlerin alındığının altı çizildi.

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