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Gündem Maskesini indiriyoruz! Bu İsmail'in dediği bu da Rize'nin dediği
Gündem

Maskesini indiriyoruz! Bu İsmail'in dediği bu da Rize'nin dediği

Yeniakit Publisher
2024-02-17 18:12:00 - 2024-02-17 18:15:50
Maskesini indiriyoruz! Bu İsmail'in dediği bu da Rize'nin dediği

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan CHP yandaşı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize mitingi üzerinden 'meydan boş kaldı' algısı yapmak için ortaya yine bir yalan attı. Mitingin çekilen fotoğraflarında ise Rizeli vatandaşların yağmurlu havaya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığı görülüyor.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adeta Karadeniz'e çıkarma yaptı.

Dün Ordu ve Giresun'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın bugünkü programında baba ocağı Rize ve Trabzon vardı.

Etkili olan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilileri göstermek için miting alanlarına akın etti.

Algı operatörü İsmail'den Rize yalanı

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan CHP yandaşı İsmail Saymaz, Erdoğan'ın Rize mitingi üzerinden 'meydan boş kaldı' algısı yapmak için yalana başvurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Rize mitinginde meydan boş kaldı, dolmuyor" yalanını ortaya attı.

İşte Rize mitingi

İsmail Saymaz'ın "Rize mitinginde meydan boş kaldı, dolmuyor" yalanı çok geçmeden ifşa oldu.

Mitingin çekilen fotoğraflarında, Rizeli vatandaşların yağmurlu havaya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığı görülüyor.

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Yorumlar

542

allah abd nato israili yok etsin amin

Busezon

ismail saymaz gibi cibiliyetsiz,omurgasız yavş.... için söylenecek en güzel şey herhalde şu olmalı.... Dışın insana benziyor ama ićin kanalizasyon fosseptik çukuru pislik gibi yav... ismail..... ????????????????????
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