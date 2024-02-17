Maskesini indiriyoruz! Bu İsmail'in dediği bu da Rize'nin dediği

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adeta Karadeniz'e çıkarma yaptı.

Dün Ordu ve Giresun'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın bugünkü programında baba ocağı Rize ve Trabzon vardı.

Etkili olan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilileri göstermek için miting alanlarına akın etti.

Algı operatörü İsmail'den Rize yalanı

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan CHP yandaşı İsmail Saymaz, Erdoğan'ın Rize mitingi üzerinden 'meydan boş kaldı' algısı yapmak için yalana başvurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Rize mitinginde meydan boş kaldı, dolmuyor" yalanını ortaya attı.

İşte Rize mitingi

İsmail Saymaz'ın "Rize mitinginde meydan boş kaldı, dolmuyor" yalanı çok geçmeden ifşa oldu.

Mitingin çekilen fotoğraflarında, Rizeli vatandaşların yağmurlu havaya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığı görülüyor.