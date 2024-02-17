Maskesini indiriyoruz! Bu İsmail'in dediği bu da Rize'nin dediği
Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan CHP yandaşı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize mitingi üzerinden 'meydan boş kaldı' algısı yapmak için ortaya yine bir yalan attı. Mitingin çekilen fotoğraflarında ise Rizeli vatandaşların yağmurlu havaya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığı görülüyor.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adeta Karadeniz'e çıkarma yaptı.
Dün Ordu ve Giresun'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan'ın bugünkü programında baba ocağı Rize ve Trabzon vardı.
Etkili olan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilileri göstermek için miting alanlarına akın etti.
Algı operatörü İsmail'den Rize yalanı
Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan CHP yandaşı İsmail Saymaz, Erdoğan'ın Rize mitingi üzerinden 'meydan boş kaldı' algısı yapmak için yalana başvurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Rize mitinginde meydan boş kaldı, dolmuyor" yalanını ortaya attı.
İşte Rize mitingi
İsmail Saymaz'ın "Rize mitinginde meydan boş kaldı, dolmuyor" yalanı çok geçmeden ifşa oldu.
Mitingin çekilen fotoğraflarında, Rizeli vatandaşların yağmurlu havaya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığı görülüyor.
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