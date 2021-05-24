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Gündem Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker, Soylu'yu tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 22:30:00 - 2021-05-24 22:38:13
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

yeniakit.com.tr

Sedat Peker, Habertürk TV ekranlarında hakkındaki iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV’de Kübra Par moderatörlüğünde ‘Açık ve Net’ programına katıldı. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili konuşan Soylu'nun açıklamaları, Sedat Peker'i telaşlandırdı.

TRT Haber'deki programı 'izlemedim' diye kendince ti'ye alan Peker, Bakan Soylu'nun canlı yayında deşifre ettiği ilçe emniyet müdürüne anında cevap verdi.

Sedat Peker'den tehdit

Peker, sosyal medya hesabından Soylu'yu tehdit ederek Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Süslü sülü, seni pazar günü mahvedeceğim. Bana yapılan dostada şu tarihe kadar koruma polislerinin ifadesi yok. Sen bir yalancısın."

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