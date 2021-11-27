Maskeli ikilinin özelliği deşifre oldu: İkisi de ‘çarkçı’ çıktı!

“Dış güçlerin” umudu haline gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın çelişkilerle dolu sözleri ortaya çıktı.

Babacan: Dış güçler, iç güçler, lobilermiş... Palavra

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Zonguldak ve Bartın kongrelerinde konuştu. 2013’te hükümette görev yaptığı dönemdeki sözlerini unutan Babacan, "Amerika‘daki seçim süreci sonrasında, gelişmekte olan ülkelerin paraları dolar karşısında değer kazanırken Türk Lirası hızla değer kaybediyor. Bunun tek nedeni kötü yönetim. Öyle dış güçlermiş, iç güçlermiş, lobilermiş... Bunlar palavra." dedi.

Dün ‘dış güçler’ diyen Ali Babacan, bugün ‘palavra’ diyor!

Dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ‘dış güçlere’ yönelik 2013 yılında dikkat çeken sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Arşivlerde yerini alan açıklamalara göre Babacan, “Uluslararası piyasa oyuncuları siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan Türkiye’den rahatsızlık duyuyorlar. Bunları çok anlatmak gerekiyor. Mayıs ayından beri Gezi olayları ile de başlayan süreçte ciddi bir yıpranma oldu Türkiye algısında hasar meydana geldi. Bunun onarılması da zaman alacak. Bu haftaki çalışmalar da bunu gerektiriyor” diyerek ‘dış güçler’den söz ediyor. Ali Babacan’ın çelişkilerle dolu ‘dış güçler’ çıkışını duyanlar “Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” atasözüyle gönderme yaptı.