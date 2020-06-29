Maskeleri virüslerden arındıran yeni bir yöntem geliştirildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tek kullanımlık maskelerin yeniden kullanılabilmesi için çeşitli araştırmalara imza atan bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu mikrodalga fırın kullanarak buharlaştırma yöntemi ile N95 maskelerin virüslerden temizlenebilmesini sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Geliştirilen yöntemin evde var olan malzemelerle yapıldığı ve virüsleri tamamen öldürdüğü belirtildi.

Kimyasal maddelerin azaltılması veya yok edilmesi anlamına gelen 'Dekontamine' işlemini kullandıklarını aktaran araştırmacılar, çalışma kapsamında bir cam kabın içine su doldurduklarını ve bir lastik ile sabitlenen filenin üzerine koronavirüsten daha kuvvetli bir virüsle kaplanmış N95 maske yerleştirdiklerini söyledi. Daha sonra mikrodalgaya 3 dakikalık zaman ayarı yapıldı.

Deneyler sonucu maskenin üzerinde virüs bulunmadığı gözlemlendi. Bu durumun su baharı sayesinde gerçekleştiğini kaydeden araştırmacılar, maskelerin mümkün olduğunca tek kullanımlık olmaları gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu.