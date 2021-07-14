Maskeler ne zaman çıkacak? İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı

'Maskeler ne zaman çıkar?' sorusu vatandaşlar tarafından bir süredir merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir maske zorunluluğu getirilmişti. Açık ve kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı ise araştırılıyordu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldığı bir canlı yayın parogramında maskelerin ne zaman çıkacağı sorusunu yanıtladı. Peki, Maskeler ne zaman çıkacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı?