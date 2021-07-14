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Yaşam Maskeler ne zaman çıkacak? İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı
Yaşam

Maskeler ne zaman çıkacak? İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı

'Maskeler ne zaman çıkar?' sorusu vatandaşlar tarafından bir süredir merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir maske zorunluluğu getirilmişti. Açık ve kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı ise araştırılıyordu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldığı bir canlı yayın parogramında maskelerin ne zaman çıkacağı sorusunu yanıtladı. Peki, Maskeler ne zaman çıkacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-14 21:12:00 -
Maskeler ne zaman çıkacak? İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, 'Maskeler ne zaman çıkar?' sorusuna da yanıt verdi.

Maskeler ne zaman çıkacak?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, 'Maskeler ne zaman çıkar?' sorusuna "Dünyada bitmediği sürece bitmez. Azalabilir, artabilir. Dünyada bitmedi, bitmiyor. Maskeyi kullanmaya devam edeceğiz. Havalandırması iyi olan alanlarda maskeyi çıkarabilirsiniz. Düğünde dernekte önce maske takılıyor, sonra herkes çıkarıyor. Bunu yapmasınlar" yanıtını verdi.

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