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Gündem Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var
Gündem

Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var

Yeniakit Publisher
2023-07-31 14:20:00 -

Tarkan ve Şahan’ın kendi mekanları için ağaç kesilirken sesleri çıkmayanların, devletin menfaati söz konusu olduğu zaman kıyametleri koparmasını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Devletin kazanacağı bir şey söz konusu olunca kıyameti koparıyorlar” dedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhaliflerin ağaç kesilmesi konusundaki ikiyüzlü tavırları masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Şahan Gökbakar inmişti ormanın içinde… Şunu taahhüt edebilir mu Allah’ın bir kulu; Şahan Gökbakar’ın oturduğu, denize nazır olan yerde eskiden beri, yüz yıllardır bir tane ağaç yoktu. Ama  onun tam da villasının olduğu bin metre kare, 2 bin metre kare alanın etrafı hep ağaç…

Ama santrale kömür kazandırma noktasına, devletin kazanacağı bir şey söz konusu olunca kıyameti koparıyorlar.

Tarkan için benzer şeyler söylenmişti. Gerek Beykoz Riva’daki yeri için, gerek Balıkesir’deki yeri için defalarca Akit Gazetesi haber yaptı. E ağaç kesmediniz mi kardeşim? Kestiniz.
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Siz kendi yerleriniz için ağaçları kesiyorsunuz, burada devlet için bir iş yapılıyor ve bunun yerine başka yerde ağaçlandırma da yapılıyor ama buna rağmen kıyameti koparıyorsunuz.

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