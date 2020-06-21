Maskeden çok ne var yeter ki tedbir olsun
Yeni tip Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele çerçevesinde İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından sahneye çıkan spekülatörlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Depolarında ürün kalmadığını iddia eden stokçular ve fahiş fiyat artışlarına giden zamcılar tek tek belirlendi. Bu arada maske üretimine hız veren üreticilerce “Arz konusunda sıkıntı yok. Hem iç hem de dış tüketimi karşılamaya hazırız” açıklaması yapılması yüreklere su serpti.
Buğra Kardan
Covid-19’da ikinci dalga korkusu maske vurguncularının iştahlarını kabarttı. İstanbul, Bursa ve Ankara’da maske kullanımının zorunlu kılınmasını takiben fiyatları arttırma gayretine giren art niyetli firmalar ile şahıslar Ticaret Bakanlığı tarafından yakın markaja alındı.
Önemli adımlar atıldı
Öbür taraftan maske talebini karşılamak için önemli adımlar atıldı. Covid-19 tehdidine rağmen fabrikalarını kapatmayan, tedbirli üretim yapan tekstil firmalarınca “Arz problemi yok. Halkımız her yerden, her şekilde maske temin edebilir” güvencesi verilmesi ise olumlu yankı uyandırdı.
Fiyatlar geriliyor
Covid-19’la mücadelede aktif rol oynayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede maske üretiminin tüketimi karşıladığına dikkat çekti. Fiyatların da geriye geldiğini belirten Gülle, şunları kaydetti: “Şu anda 0.50 liraya dahi maske bulmak mümkün. İnanın, talep rahat bir şekilde karşılanıyor. Paniğe ya da kaygıya kapılmaya gerek yok. 600 civarında makine devrede. Bu makinelerle dilediğimiz kadar ürün üretebiliyoruz. Yani ürün bol, tedarik sorunu yok. Hem tek kullanımlı hem çok kullanımlı maskelere erişim kolay. Fabrikalarımızdan çıkan maskeleri ihraç da ediyoruz. Şu anda yapılması gereken en önemli hamle ihracatın önünün açılmasıdır.”
Sıkıntı yok
TİM üyelerinin maske üretmek için yarıştıklarını anlatan Gülle, “Arz sıkıntısıyla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla ortada fiyatların arttırılmasını gerektirecek bir durum yok” dedi.
Corona virüsünün yayılımını durdurmak için ellerinden geleni yapan giyim firmalarının yetkilileri ise üretim seferberliğinin devam edeceğini vurguluyorlar. İkinci dalgaya karşı tetikte olduklarını ifade eden aynı yetkililer, spekülatif girişimlerin önüne geçmek için ise gerekli adımları atacakları sözünü veriyorlar.