Maskeden çok ne var yeter ki tedbir olsun

Buğra Kardan

Covid-19’da ikinci dalga korkusu maske vurguncularının iştahlarını kabarttı. İstanbul, Bursa ve Ankara’da maske kullanımının zorunlu kılınmasını takiben fiyatları arttırma gayretine giren art niyetli firmalar ile şahıslar Ticaret Bakanlığı tarafından yakın markaja alındı.

Önemli adımlar atıldı

Öbür taraftan maske talebini karşılamak için önemli adımlar atıldı. Covid-19 tehdidine rağmen fabrikalarını kapatmayan, tedbirli üretim yapan tekstil firmalarınca “Arz problemi yok. Halkımız her yerden, her şekilde maske temin edebilir” güvencesi verilmesi ise olumlu yankı uyandırdı.

Fiyatlar geriliyor

Covid-19’la mücadelede aktif rol oynayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede maske üretiminin tüketimi karşıladığına dikkat çekti. Fiyatların da geriye geldiğini belirten Gülle, şunları kaydetti: “Şu anda 0.50 liraya dahi maske bulmak mümkün. İnanın, talep rahat bir şekilde karşılanıyor. Paniğe ya da kaygıya kapılmaya gerek yok. 600 civarında makine devrede. Bu makinelerle dilediğimiz kadar ürün üretebiliyoruz. Yani ürün bol, tedarik sorunu yok. Hem tek kullanımlı hem çok kullanımlı maskelere erişim kolay. Fabrikalarımızdan çıkan maskeleri ihraç da ediyoruz. Şu anda yapılması gereken en önemli hamle ihracatın önünün açılmasıdır.”

Sıkıntı yok

TİM üyelerinin maske üretmek için yarıştıklarını anlatan Gülle, “Arz sıkıntısıyla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla ortada fiyatların arttırılmasını gerektirecek bir durum yok” dedi.

Corona virüsünün yayılımını durdurmak için ellerinden geleni yapan giyim firmalarının yetkilileri ise üretim seferberliğinin devam edeceğini vurguluyorlar. İkinci dalgaya karşı tetikte olduklarını ifade eden aynı yetkililer, spekülatif girişimlerin önüne geçmek için ise gerekli adımları atacakları sözünü veriyorlar.