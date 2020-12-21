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Ekonomi "Maskede fahiş fiyat" soruşturmasının sözlü savunması yarın yapılacak
Ekonomi

"Maskede fahiş fiyat" soruşturmasının sözlü savunması yarın yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:25:04 -
"Maskede fahiş fiyat" soruşturmasının sözlü savunması yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Maske üretimi ve satışı yapan teşebbüsler hakkında Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın çevrim içi olarak yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimini ve satışını yapan teşebbüslerin fahiş fiyatlandırma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, yarın saat 10.30'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Toplantıya izleyici olarak katılmak isteyenlerin Kurumun internet sitesinden "Sözlü Savunma Toplantısı Katılım İsteği Formu"nu doldurması gerekecek.

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