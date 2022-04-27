Maske zorunluluğunun kalkması sonrası Bakan Mahmut Özer'den açıklama

Çeşitli temaslarla bulunmak üzere Karabük'e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özer, uzun bir süreden sonra öğrenci ve öğretmenlerin ilk kez bugün maskesiz okula gittiğini söyledi.

Eğitim camiasının bugünü özlemle beklediğine işaret eden Özer, "Dün Cumhurbaşkanımızın Sağlık Bilim Kurulu'yla yaptığı açıklamayla kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bugün biz de ilk kez 18 milyon öğrencimizin, 1,2 milyon öğretmenimizin ve diğer idari personelimizin okul binasında bulunduğu zaman maske kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde okullarına gittiler, okullarında bir gün geçirdiler. Tabii öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için farklı bir deneyim oldu. Alışkanlıkları terk etmek kolay değil. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, uzun süredir bugünleri bekliyorlardı." şeklinde konuştu.

Özer, yeni eğitim-öğretim yılına yüz yüze devam etme kararlılığının bu noktalara gelinmesine katkı sağladığını vurgulayarak, Milli Eğitim camiasını normalleştirmeden Türkiye'nin normalleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Bu eğitim-öğretim yılını kesintisiz şekilde sağlık kurallarına uyarak devam ettirmenin gururunu taşıdıklarını dile getiren Özer, "Ülkemiz çok büyük bir güç kazandı. Başka olağanüstü koşullar olduğu zaman artık şunu gördük; gerekli önlemleri alarak okullarımızı açık tutabiliriz. Okullar her zaman her olağanüstü koşulda ilk açılması, en son kapatılması gereken yerlerdir." ifadelerini kullandı.

Özer, öğretmenlerden öğrencilere tüm eğitim camiasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Maske zorunluluğunun ortadan kaldırılmasının ardından okullardaki hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edeceklerinin altını çizen Özer, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasının ardından değerlendirme toplantısına geçen Bakan Özer'e, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Aktaş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile diğer ilgililer eşlik etti.