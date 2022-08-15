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Gündem Maske yerinde durmuyor artık! Fondaş medyaya sessiz destek
Gündem

Maske yerinde durmuyor artık! Fondaş medyaya sessiz destek

Yandaş medyanın, CHP ve İP tarafından fonlanmasına Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden sessiz destek geldi. Halk TV, TELE 1 ve KRT kanallarının CHP ve İP'den her ay düzenli maaş aldığının ortaya çıkması kamuoyunda tepkiyle karşılanırken gazetecilerin meslek örgütleri skandalı görmezden geldi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, 'Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum.' derken Çağdaş Gazeteciler Derneği ise açıklama bile yapmadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 13:21:00 -
Maske yerinde durmuyor artık! Fondaş medyaya sessiz destek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Halk TV, TELE 1 ve KRT kanallarının CHP ile İP'den her ay düzenli maaş aldığı yönündeki iddiası kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Bir şey söylemek istemiyorum. Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil." derken, Çağdaş Gazeteciler Derneği yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddialarını kabul etmesi ve "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" ifadeleri, gözleri gazeteci cemiyeti ve sendikalarına çevirdi.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Muharrem İnce'nin iddiaları hakkında konuşmak istemedi ve "Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil" derken, Çağdaş Gazeteciler Derneği konuyla ilgili açıklama yapmadı.

"Çok da meslek konusu değil"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto: "Bu konuda ben bir şey söylemek istemiyorum. Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil. Siyasete girmek istemiyorum. Hiç politikaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi bu sonuçta politika. Muharrem (İnce) beni de hiç ilgilendirmiyor. O konular beni ilgilendirmiyor. Gazetecileri ilgilendiren konular bizim konularımız."

Çağdaş Gazeteciler de sessiz

Çağdaş Gazeteciler Derneği yetkilileri ise konuyla ilgili sorularına dönüş yapacaklarını söyledi ancak geri dönüş yapılmadı.

Ne olmuştu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" şeklindeki açıklamada bulundu. Tele 1 Televizyonu Genel Yönetmeni Merdan Yanardağ da, "CHP ile zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Onların mitingini canlı olarak yayınladığımız zaman bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi. Muharrem İnce, kendilerine ekranlarında yer vermeyen muhalefet medyasına yönelik, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

trajikomik

mızrak çuvala sığma zsusmaları işbirlikçi oldukalrını gösterir ;işim olma z,bir süür isim çıkar muhalefet civata olunca bad zilleti değiştirmeye karar verdii glb!  

Okur

Bu ülkenin savcıları ne iş yapar muharrem ince resmen ifşa etti kepazeliği ee bukadar mı yani.
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