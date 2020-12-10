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Yaşam Maske takmama cezası yapılandırma var mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?
Yaşam

Maske takmama cezası yapılandırma var mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

Maske cezası sorgulama ve ödeme ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Maske takma zorunluluğuna yazılan para cezalarının affı olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat üzerine, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 TL para cezası verilmektedir. Peki, Maske takmama cezası yapılandırma var mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:35:00 -
Maske takmama cezası yapılandırma var mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu olmadığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara para cezası verilmektedir. Maske cezası kesilen vatandaşlar yapılandırmanın yapılıp yapılmadığını merak ediyor işte detaylar…

Maske takmama cezası yapılandırma var mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almadığını duyurdu.

Maske cezası sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödemesi yapılmaktadır. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenecektir.

Ödeme sırasında gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde borç bilgileri arasında gözükmektedir. Söz konusu ödeme banka kartı veya kredi kartı ile yapılabilir.

İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli eğer gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulmalı veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe iletilmelidir.

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