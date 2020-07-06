5gvirusnews.com'da yer alan habere göre, Herkes için Maske Hareketi'nin öncüsü Jeremy Howard (13Kasım1973). Kendisi kariyerine McKinsey&Company ve AT Kearney de başlamış, Avustralyalı bir veri bilimcisi ve girişimci, aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun Global AI Council üyesi.

Kahramanımız Mart ortasında bir grup araştırmacı ve bilim insanı [1] ile birlikte, Masks4All / Herkes İçin Maske isimli bir hareket başlattı. Birlikte https://masks4all.co/ uzantılı web sitesini kurdular. O gün için gayretleri ile sadece 10 ülkede takılan maske, bugün 100’dan fazla ülkeye yayıldı. Tüm medya gücünü de arkasına alarak maske takmanın zorunluluğu konusunda, kendi kontrolünde oluşan bilimsel kanıtlar ile insanların ve hükümetler nezdinde hareket başlattı. Masks4All hazırladığı videolar ile sözde COVID-19'u yavaşlatmak için, ilk önce insanlara ev yapımı maskelerin nasıl yapılacağını gösterdi.

Maske nasıl yaygınlaştı?

Jeremy Howard ve ekibi Mart ayının sonunda hazırladıkları videolarda ve basında bu bilgileri yoğun olarak paylaştı. Hükümet liderlerini ve halkı sosyal medya aracılığı ile Masks4All kullanmaya çağırdı.

Masks4all/Herkes İçin Maske Hareketi’nin mesajları, bir anda kendi ifadelerine göre, “viral hale geldi” ve tüm dünyada yüz binlerce insana ulaştılar. Ne idüğü belirsiz bilim adamları ile yaydıkları mesajlar, hayal edebileceklerinden çok daha büyük ölçekte harekete geçti.

Jeremy Howard’ın etkin propagandasına boyun eğdi. Böylelikle maske takma projesi, küresel haber ajansları tarafından tekrar tekrar ele alındı ​​ve sonuç olarak, birçok sağlık ve hükümet lideri ne yazık ki Jeremy Howard’ın etkin propagandasına boyun eğdi.

31 Mart 2020 tarihinde hazırlanan vidolar ve 28 Mart 2020 Cumartesi günü Washington Post'da makalenin yayınlanması ile maske takma aşırı derecede virala gitti ve hikaye neredeyse anında dünyanın hemen hemen her medya şirketi tarafından yakalandı ve haber yapılarak, bir anda bütün dünyaya yayıldı.

Şimdi gerçek bilim insanlarının, “maske takmayın, kanser yapar ve öldürür” uyarılarına rağmen, bütün dünya maske takıyor. Kimin sayesinde, Masks4all’in kurucusu McKinsey’nin yönetim danışmanı ve veri bilimcisi Jeremy Howard sayesinde.