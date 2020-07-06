22 Haziran itibariyle maske takmayan kişilere 900 TL para cezası kesiliyor. Söz konusu maske cezasını polis, jandarma ve zabıta kesebiliyor. Maske takmayan ve ceza alan vatandaşlar ödemeyi ne zaman nereye yapmaları gerektiğini merak ediyor. İşte, detaylar.

Maske cezası nereye ödenir? | Maske takmama cezası öde

Maske takma cezası 900 lira olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Maske takma cezasını erken ödeyen vatandaşlara indirim uygulanması söz konusu. Vergi dairesine başvuru yapılarak söz konusu cezanın taksitlendirilmesi de mümkün.

Maske takmanın zorunlu olduğu iller

İşte, maske takmanın zorunlu olduğu illerin listesi:

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Niğde ve Sinop.