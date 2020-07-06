Maske cezası nereye ödenir? | Maske takmama cezası öde
Maske cezası internetten ödenir mi? Koronavirüs salgını sebebiyle bazı şehirlerde maske takmak zorunla hale geldi. Maske takmanın zorunluğu olmadığı illerde ise toplu taşıma, market ve pazar yerlerinde maske zorunluluğu bulunuyor. Maske takmama cezası alanlar “Maske takmama cezası ne kadar?” , “Maske takmama cezası ne zaman yatırılır?” , “Maske takmama cezası nereye ödenir?” , “Maske takmama cezası indirim var mı?” , “Maske takmama cezası erken ödenirse indirim olur mu?” , “Maske takmama cezası taksit yaptırılır mı?” konularını araştırıyor.
22 Haziran itibariyle maske takmayan kişilere 900 TL para cezası kesiliyor. Söz konusu maske cezasını polis, jandarma ve zabıta kesebiliyor. Maske takmayan ve ceza alan vatandaşlar ödemeyi ne zaman nereye yapmaları gerektiğini merak ediyor. İşte, detaylar.
Maske cezası nereye ödenir? | Maske takmama cezası öde
Maske takma cezası 900 lira olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.
Maske takma cezasını erken ödeyen vatandaşlara indirim uygulanması söz konusu. Vergi dairesine başvuru yapılarak söz konusu cezanın taksitlendirilmesi de mümkün.
Maske takmanın zorunlu olduğu iller
İşte, maske takmanın zorunlu olduğu illerin listesi:
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Niğde ve Sinop.