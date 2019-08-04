MASİS’ten Dönmez’e rapor

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) yönetim kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. MASİS Başkanı Naci İlci ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin ziyarette Bakan Dönmez’e madencilik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunduğu belirtildi. Sektörün tek işveren sendikası olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmalarında sorumluluk almak isteğinin iletildiği ifade edilen açıklamada, Dönmez’in de MASİS tarafından hazırlanan sektör raporundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve değinilen tüm sorunların dikkate alınarak sendikanın gerçekleştirdiği çalışmalardan istifade edileceğini belirttiği aktarıldı.