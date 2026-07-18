Masfen Enerji halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz 2026

Yenilenebilir enerji alanında kalite odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla geliştirdiği projeler ile Türkiye’de ve Avrupa’da sürdürülebilir ve yeşil enerji üretimine odaklanan Masfen Enerji, halka arz oluyor. Halka arz işlemi; Deniz Yatırım liderliğinde toplam 45 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde ‘Sabit Fiyat ile Talep Toplama’ yöntemi ile yapılacak. 55 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 30 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak üzere toplam 85 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Arz sonrası şirketin sermayesi 500 milyon TL’den 555 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arz işleminde birim pay fiyatı 45,68 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 883 milyon TL olacak. Halka açıklık oranının yüzde 15,32 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

“Halka arz, kurumsallaşma sürecimizi daha da güçlendirecek”

Masfen Enerji Kurucu Ortağı Kemal Onur Karakuş, halka arz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Masfen Enerji olarak, sürdürülebilir enerji dönüşümünün sunduğu fırsatları güçlü mühendislik altyapımız, proje geliştirme kabiliyetimiz, sağlıklı finansal yapımız ve yurt içi ile yurt dışındaki büyüme vizyonumuzla uzun vadeli değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Düzenli nakit akışı sağlayan enerji üretim portföyümüz, güçlü sipariş bakiyemiz ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırım stratejimizle önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimize inanıyoruz. Halka arzımızla birlikte yatırımcılarımızı da bu büyüme yolculuğuna ortak ederek, oluşturacağımız değeri birlikte paylaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Elde edilecek kaynak yenilenebilir enerji yatırımlarında değerlendirilecek

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanları ve gelecek döneme ilişkin planlarını da anlatan Karakuş, “Dünya genelinde hız kazanan enerji dönüşümü ve Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yönelik artan yatırımlar, sektörün uzun vadeli büyüme potansiyelini güçlendiriyor. Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü 2025 yıl sonu itibarıyla 25,1 GW'a ulaşırken, 2046 yılında 123,3 GW seviyesine çıkması öngörülüyor. Rüzgâr enerjisinde de benzer bir ivme bekleniyor; 2025 sonunda 14,8 GW olan kurulu gücün 2046 itibarıyla yaklaşık 50,3 GW'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu güçlü büyüme görünümü doğrultusunda biz de yenilenebilir enerji alanında proje geliştirme faaliyetlerimizi ve üretim kapasitemizi kararlılıkla artırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz fonun ağırlıklı bölümünü sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz yeni yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Fonun yüzde 75’lik bölümü güneş ve rüzgâr santralleri ile müstakil elektrik depolama tesisleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Geri kalan yüzde 25’lik bölüm ise yurt içi ve yurt dışında yer alan mühendislik ve proje geliştirme faaliyetleri için işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirilecek” dedi.

“Yenilenebilir enerji alanında Türkiye ve Avrupa’nın en çok tercih edilen şirketi olmayı hedefliyoruz”

Kemal Onur Karakuş, şirketin faaliyetleri ve gelecek vizyonuna ilişkin ise şu bilgileri aktardı: “Masfen Enerji olarak 11 ilde, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından işletilen lisanslı ve lisanssız toplam 72 adet güneş enerjisi santraline (GES) sahibiz. Yurt dışındaki bağlı ortaklıklarımız bünyesinde faaliyet gösteren 11 adet GES ile birlikte, 31 Mart 2026 itibarıyla toplam kurulu gücümüz 117,04 MWp'ye, yıllık üretim kapasitemiz ise 180.623,79 MWh'ye ulaştı. Romanya’da 2027 yılında tamamlanacak 65 MWp GES yatırımımız bulunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim ve satış faaliyetlerimizin yanı sıra, bir EPC (Engineering, Procurement and Construction) şirketi olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına anahtar teslim çözümler sunuyoruz. İlk EPC projemizi 2015 yılının Aralık ayında tamamladık. Bugüne kadar, üretim şirketlerince işletilen GES'ler de dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında toplam 611,09 MWp büyüklüğünde güneş enerjisi santralinin kurulumunu ve revizyonunu gerçekleştirdik. Bunun yanında, 31 Mart 2026 itibarıyla kurulumu devam eden projelerimiz kapsamında yurt içinde 312 MW GES projesi, yurt dışı 19 MW GES projesi, yurt içi 176 MW RES projesi, yurt dışı 330 MW BESS projesi olmak üzere toplamda 837 MW proje portföyüne ulaştık.

EPC hizmetlerimizi de yalnızca kurulumla sınırlamıyoruz. Güneş enerjisi santrallerine bakım, onarım, izleme ve işletme hizmetleri de sunuyoruz. Kendi yatırımımız olan 117,04 MWp kurulu güce sahip GES portföyümüzün yanı sıra, EPC hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin tesislerinin bakım ve işletme süreçlerini de uzman teknik kadromuzla yürütüyoruz. 2026 yılının başından itibaren ise faaliyet alanımızı genişleterek RES yatırımlarına da EPC hizmeti vermeye başladık.

Yunanistan ve Romanya'daki iştiraklerimizle Avrupa'daki elektrik üretim faaliyetlerimizi güçlendirirken, önümüzdeki dönemde hem yurt içindeki büyümemizi sürdürmeyi hem de yurt dışı pazarlardaki varlığımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Yunanistan'ın ardından Romanya'da planladığımız yatırımları da tamamladıktan sonra, GES alanındaki bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve mühendislik gücümüzü uluslararası ölçekte daha geniş bir coğrafyaya taşımayı planlıyoruz.”

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında da önemli projelere imza attıklarını söyleyen Karakuş, “Her biri alanında uzman güçlü mühendislik kadromuzun çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz MasTrack ve MastekShield Batarya Yönetim Sistemleri, enerji verimliliği ve depolama teknolojileri alanında önemli çözümler sunuyor. MasTrack güneş takip sistemiyle GES'lerde yüzde 25'e varan verim artışı sağlıyoruz. Gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar ve projelerle, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın güvenilir ve en çok tercih edilen şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

"Güçlü özkaynak yapımız ve net nakit pozisyonumuzla büyümemizi destekliyoruz"

Masfen Enerji’nin sektördeki güçlü konumunun, finansal performansına da yansıdığını belirten Karakuş, şunları söyledi:

"Elektrik üretim faaliyetlerimiz sayesinde düzenli nakit akışı yaratma konusunda önemli avantajlara sahibiz. Türkiye'deki güneş enerjisi santrallerimizin tamamı YEKDEM kapsamında yer alırken, Yunanistan'daki santrallerimiz uzun vadeli sabit fiyatlı elektrik alım anlaşmaları (PPA) ile faaliyet gösteriyor. Bu yapı, sürdürülebilir ve öngörülebilir nakit akışımızı destekleyen önemli unsurlardan birini oluşturuyor.

2023-2025 döneminde ve 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir finansal büyüme sergiledik. Toplam varlıklarımız 2023 sonunda 4,9 milyar TL seviyesindeyken, 2026'nın ilk çeyreğinde 12,4 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde özkaynaklarımız da 2,6 milyar TL'den 9,3 milyar TL'ye yükseldi. Böylece özkaynaklarımızın toplam varlıklar içindeki payı yüzde 52,8'den yüzde 75'e çıktı. 31 Mart 2026 itibarıyla 4,6 milyar TL seviyesindeki nakit ve likiditemiz ile yaklaşık 4,5 milyar TL net nakit pozisyonumuz, yatırımlarımızı destekleyen güçlü finansal yapımızın önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Bu güçlü bilanço yapısında, finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı ile EPC projelerindeki artış önemli rol oynadı. Karlılığımızı korurken, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,2 milyar TL ciro, 291,7 milyon TL brüt kar ve 335,2 milyon TL net dönem karı elde ettik. Güçlü özkaynak yapımız, yüksek likiditemiz ve net nakit pozisyonumuz sayesinde sürdürülebilir büyüme stratejimizi güvenle hayata geçirmeye devam ediyoruz.”

“Çevresel sorumluluk ile ekonomik değer üretimini birlikte gözeteceğiz”

Sürdürülebilir büyümenin finansal performansın yanı sıra çevresel sorumlulukla da ilgili olduğuna değinen Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilirlik iş modelimizin merkezinde yer alıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreterek karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlarken, doğal kaynakların verimli kullanımını destekleyen uygulamalara öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda, İklim Kanunu ile uyumlu şekilde yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürerek, Türkiye’deki ve yatırım yaptığımız ülkelerdeki kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji payını artırmayı hedefliyoruz. Karbon piyasalarındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor, karbon kredilerini hem çevresel fayda sağlayan hem de ilave gelir potansiyeli sunan stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'deki güneş enerjisi santrallerimiz için Küresel Karbon Konseyi (GCC) ve I-REC sertifikasyon programları kapsamında gerekli başvuruları gerçekleştirdik. Çevresel sorumluluk ile ekonomik değer üretimini birlikte gözeterek, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”