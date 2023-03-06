Masaya oturdu, bu kez de sofradan mı kalktı? Hande Fırat açıkladı: Meral Akşener yemeğe katılmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederek Altılı Masa'dan ayrılan, daha sonra masaya geri dönüp, aday olan Kılıçdaroğlu'nun teşekkür konuşması sırasında, arkasında asık yüz ifadesiyle beklemek zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yemeğe katılmadığı bildirildi.
'Noter Masası' dediği Altılı Masa'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddederek ayrılan, daha sonra masaya geri dönüp, aday olan Kılıçdaroğlu'nun teşekkür konuşması sırasında, arkasında asık yüz ifadesiyle bekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yemeğe katılmadığı bildirildi.
Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk'te yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Liderler yemeğe geçtiler, Meral Akşener sofraya oturmadı, ayrıldı.”