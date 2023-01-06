Masanın 7'incisi HDP'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Bir tek Mansur Yavaş'ın adını verdiler

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Radyo Sputnik canlı yayınında Enver Aysever’e konuştu.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmede bulunan HDP'li Beştaş, "İsimlerden ziyade ilkeleri önemsiyoruz. Kürt meselesine yaklaşım turnusol kağıtlarından biridir. Irkçılığa karşı olmak örneğin. Bunda herkesin ezberlerini bozması lazım. Geçmişle yüzleşme lazım. Kürtlerin de herkes gibi bu ülkenin sahibi ve yurttaşı olduğunu kabul etmemiz lazım." dedi.

Ortaklarına aday tarifi yaptı!

"Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş." ifadesini kullanan Beştaş, şöyle devam etti:

Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok. "İnşallah" kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan herkesi temsil eden bir Cumhurbaşkanı olmaz diye düşünüyoruz. Bir vatandaş "İnşallah Demirtaş hapisten çıkar" demişti. Ona "inşallah" diye yanıt verdiği söylendi. Ertesi gün belediyeden "Böyle bir cümlem olmadı" diye açıklama geldi. Bu kadar ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri. Ayrıntıları kişiler üzerinden tartışmak istemiyorum, tek bir görüşü onun üzerinden tartıştığımız için söyledim.