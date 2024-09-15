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Medya Masal anlatma Guterres! Seni bir halt zannetmiştik be
Medya

Masal anlatma Guterres! Seni bir halt zannetmiştik be

Yeniakit Publisher
2024-09-15 11:20:00 - 2024-09-15 10:51:53
Masal anlatma Guterres! Seni bir halt zannetmiştik be

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i eleştirdi. Bengin, Guterres’in İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına karşı sadece kınama ve durum tespiti yapmasının yetersiz olduğunu vurguladı. Yazısında Guterres’in BM’nin işlevselliğini sorgulamak yerine pasif bir tutum sergilediğini ifade eden Bengin, uluslararası hukukun ihlal edildiği bu ortamda BM’nin çaresiz kaldığını belirtti. Tunca Bengin, özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i eleştirdi. Bengin, Guterres’in İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına karşı sadece kınama ve durum tespiti yapmasının yetersiz olduğunu vurguladı. Yazısında Guterres’in BM’nin işlevselliğini sorgulamak yerine pasif bir tutum sergilediğini ifade eden Bengin, uluslararası hukukun ihlal edildiği bu ortamda BM’nin çaresiz kaldığını belirtti. Tunca Bengin, özetle şunları kaydetti:

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik 11 aydır süren saldırılarını defalarca kınadı, endişelerini dile getirdi. Ama sadece o kadar... (...)

Guterres (...) dünya barışını, güvenliğini korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Genel Sekreteri... Endişeleri dile getirme değil o endişeleri gidermesi gereken kişi, kuruluş. Yapılması gerekeni, yapması gereken adres...Ama o ne yaptı, yapıyor? Her zamanki bildik cılız çıkışlarla, sadece durum tespiti... Sonucu da ortada çoğunluğu çocuk ve kadın 41 binin üzerinde insan katledildi. Ateş Batı Şeria’ya da sıçradı. Katliam hala devam ediyor başta BM, bütün dünya da bunu seyrediyor… Hiçbir kural, uluslararası hukuk tanımayan İsrail dur dedikçe daha da azıyor… Son olayda da bir kez daha gördük ki aynı BM kampını İsrail beşinci kez bombalanmasına, insanları katletmesine Rağmen Guterres’in yaptığı yine durum tespiti, kınama dışında şey demedi… Yekten bu vahşet tablosunu yapan, yaratan, sorumlusu İsrail’dir bile diyemedi, ya da dedirtmiyorlar! Yaptığı tek şey, çocukların, bebeklerin öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü, endişeyi dile getirmek...

★★★

Yine İsrail ve Netanyahu, yaptıklarından dolayı Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım yapmak ve savaş suçu işlemekten yargılanmasına rağmen Guterres’in ağzından bu anlamda tek kelime çıkmadı, çıkmıyor. (...)

İsrail (...) BM bayrağının dalgalandığı okulları, yerleri dahi defalarca vurdu. Vurmaya devam ediyor... Dolayısıyla Guterres’in “İsrail için bunu diyemem, söylemeye çekiniyorum demek yerine yetkim yok bahanesiyle topu taca attığı ortada... Ve de BM’nin işlevini, oturduğu koltuğun, makamın pozisyonunu sorgulamak yerine sadece masal anlattığı da..."

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