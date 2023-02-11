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Ekonomi MASAK'tan bankalara flaş çağrı!
Ekonomi

MASAK'tan bankalara flaş çağrı!

MASAK Genel Tebliği’ne geçici bir madde eklendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) deprem felaketinin yaşandığı 10 ilde bankaların depremzedelere yönelik kimlik tespiti işlemlerinde esneklik getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimlik bilgilerinin belirtilerek çekilebilmesine imkan getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:05:00 -
MASAK'tan bankalara flaş çağrı!

MASAK, OHAL ilan edilen illerdeki maaş ödemeleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, OHAL ilan edilen 10 ilde depremzedeler maaş ödemelerinde kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK Genel Tebliği'nde şu bilgiler paylaşıldı:
Maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması hem de diğer bankalar ile arasında olacak işlemlerde sıkıntı yaşamaması adına MASAK olarak Finansal Kuruluşlarımızın OHAL ilan edilen illerimizde 08.02.2023 den itibaren 1 ay süreyle;

Kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle,

Mümkün olmaması durumunda kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin kontrolü ile kontrol edilmesi ile işlem yapılması sağlanabilecektir.”

İKİNCİ ADRES NÜFUS GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

Kimlik tespitinin yapılamaması halinde ise işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden bilgilerin kontrol edilmesiyle doğruluk sağlanabilecek.

Buradaki kontrolde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, TC kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması yeterli olacak. Kişinin başkası adına işlem yapıp yapmadığının tespitinde de yine aynı koşullar geçerli olacak. Deprem illerinde oturup da başka illere giden kişilerin tespitinde de aynı şekilde bu hükümler geçerli olacak.

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