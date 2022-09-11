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Gündem Masada kritik konular var! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
Gündem

Masada kritik konular var! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta yoğun diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan önce 15-16 Eylül tarihinde Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Burada Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşecek olan Erdoğan hemen ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın burada da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 14:58:00 -
Masada kritik konular var! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Geçtiğimiz hafta Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük ziyaretini tamamladıktan sonra yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta da yoğun diplomasi trafiğine devam edecek.

Özbekistan'da Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de 15-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan bu görüşmeye Rus lider Putin'in daveti ile gideceğini açıklamıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Putin, art arda yaptıkları açıklamalarla bu zirvede tahıl koridoruyla ilgili son dönemlerde dile getiren sıkıntıları görüşeceklerini söyledi.

ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak

Erdoğan bu ziyaretin hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak. Tarihler 20 Eylül'ü gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan burada Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin uluslararası kırmızı çizgilerini belirtecek.

Biden ile görüşecek

Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak birçok devlet başkanı ile de görüşmeler yapacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Erdoğan'ın burada ABD Başkanı Joe Biden'la da görüşeceği öngörülüyor. Toplantıda Türkiye-Rusya ilişkilerinin, ABD silahlarının ve Ukrayna-Suriye Savaşı'nın ele alınacağı aktarıldı.

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