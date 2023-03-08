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Gündem 'Masada Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşulmadı' Meral Akşener'den kuyruklu yalan!
Gündem

'Masada Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşulmadı' Meral Akşener'den kuyruklu yalan!

Katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine ve Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Erdoğan'ın adaylığı konuşulmadı'diyen Akşener'in yalan söylediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 02:00:00 - 2023-03-08 02:01:43
'Masada Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşulmadı' Meral Akşener'den kuyruklu yalan!

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesi sonrası yaşanan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koalisyondan ayrılıp saatler sonra geri dönüşü damga vurdu.

Katıldığı televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği anlarda yüzündeki üzgün ifadeye ilişkin yorumlarda bulunan Akşener "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" gibi bir ifade kullanarak kendisini savundu.

"Ben kalkmadım masa kalktı" savunması

Akşener kendisine gelen eleştiriler sonrası "Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı." sözleriyle altılı masayı suçladı.

"Erdoğan'ın adaylığı konuşulmadı"

Diğer yandan Akşener yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının hukuki olarak 6'lı masada konuşulmadığını iddia etti.
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26 Ocak'ta açıklama yaptılar: Bir kez daha aday olması mümkün değil

Ancak 26 Ocak 2023 tarihinde altılı koalisyon tarafından yapılan açıklamada "Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadelerini kullanılmıştı.

Düzeltme yapmadılar

Bu gelişme sonrası Akşener'in yaptığı konuşmadaki tutarsızlığı gözler önüne serilirken İYİ Parti'den konuya ilişkin bir düzeltme gelmedi.

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