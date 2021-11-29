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Siyaset Masabaşı anketlerde artık palavrada sınır kalmadı! Bakın HDP'ye nasıl bir don biçti
Siyaset

Masabaşı anketlerde artık palavrada sınır kalmadı! Bakın HDP'ye nasıl bir don biçti

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, HDP'lilerinden oluşan grubu gazlarken HDP'nin oy oranıyla ilgili "yok artık" dedirten palavralarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:28:00 -
Masabaşı anketlerde artık palavrada sınır kalmadı! Bakın HDP'ye nasıl bir don biçti

HDP bileşenlerinden Yeşil Sol Parti’nin 9. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen panelde konuşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, güldüren iddialarda bulundu.

HDP'nin oylarının yüzde 15'i bulacağı palavrasını sıkan Ağırdır, “İlk defa seçmen olacak insan sayısına il il baktığınız zaman, görüyorsunuz ki zaten HDP’nin güçlü olduğu yerlerde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında. HDP sadece kendi doğal tabanının oyuyla bile, 15’i yakalayabilir ve geçebilir de” ifadelerini kullandı.

"Yüzde15’i yakalayabilir ve geçebilir de"

Ağırdır olası bir seçimde, HDP’nin alabileceği oy oranıyla ilgili şu iddiada bulundu:

“HDP için bazı araştırmalarda yüzde 10’u geçti mi geçmedi mi tartışılıyor. Benim ise iddiam 15’i de geçebilir. Sadece Türklerden oy alacağı için bile değil. Türkiye’de siyaset, demografik değişimi de izlemiyor. Herkes Z kuşağı peşinde, Z kuşağını anlayalım diye uğraşıyor partiler. İlk defa seçmen olacak insan sayısına il il baktığınız zaman, görüyorsunuz ki zaten HDP’nin olduğu yerlerde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında. Yüzde 15 genel Türkiye toplumundaki karşılığı. HDP sadece kendi doğal tabanının oyuyla bile, -öyle emanet oy gibi saçmalıklara ben zaten hiç inanmadım da- 15’i yakalayabilir ve geçebilir de.”

 

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Yorumlar

Yusuf K.

hdp'nin oyunun mhp'nin oyunu katlayacağı konusunda bir itiraz yok sanıyorum. Bu bağlamda İmralı canisi ile ortaklığa girenlerin hdp'yi bitirme planları da bir kez daha suya düşecek gibidir.
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