Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Kadın takımı, 2019 U21 Balkan Şampiyonu Ece Haraç ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda final hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genç sporcu Ece Haraç ile anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Metin Biberci ve Ömer Cihat Bay hazır bulundu.

Atılan imzaların ardından konuşan genç sporcu Ece Haraç, ilk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Her sporcunun Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde oynamak istediğini vurgulayan Haraç, “İlk kez farklı bir şehirde yaşayacağım. Bursa’yı seviyorum. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, masa tenisi branşında örnek bir kulüp. Her sporcu burada olmak ister. Ben de buraya gelerek ilk hayalimi gerçekleştirdim. 2019 yılı benim için güzel geçti. İnşallah bu güzellikleri Bursa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yaşamaya devam edeceğim” diye konuştu.

Ece Haraç’ın takıma katılmasıyla güçlendiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Metin Biberci, bu sezon hedeflerinin bütün alanlarda final oynamak olduğunu söyledi. Ece Haraç’ın 2019 yılındaki başarılarından da bahseden Biberci, “Ece, çok genç yaşına rağmen bu yıl önemli başarılara imza attı. Henüz 16 yaşında ve Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Avrupa Gençler Şampiyonası’nda çiftlerde ikincilik elde etti. ‘Türkiye En İyi Gençler’de birincilik, ‘Büyükler Ferdî Şampiyonası’nda ve ‘Gençler Ferdî Şampiyonası’nda ikinci oldu. Böylesine önemli bir sporcuyu kadromuza kattık. İnşallah bu başarısını kulübümüzde de sürdürecektir. Biz altyapısına önem veren bir kulübüz. Önceliğimiz oyuncu yetiştirmek” şeklinde konuştu.