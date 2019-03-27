0553 313 94 23

Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası’na Kayseri Damgası

Eskişehir’de düzenlenen Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonasına Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Takımı damgasını vurdu.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:09
Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası’na Kayseri Damgası

Eskişehir’de düzenlenen Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonasına Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Takımı damgasını vurdu.


Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası 23 - 26 Mart 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de yapıldı.


Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Masa Tenisi Takımı; takımlar, çiftler ve tekler de birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonaya Kayseri damgasını vurarak birinciliklerle dönen Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Masa Tenisi takımını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da milyonluk zehir operasyonu! Tek damlası bir fili öldürebiliyor
    1. İstanbul'da milyonluk zehir..
    2. Türkiye mobil internet hızında dünyada..
    3. Orman Haftası kutlamaları 20 okulda..
    4. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    5. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    6. Alev topuna dönen adam hayatını..
    7. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    8. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    9. Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu
    10. Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”
    11. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri
    12. Ahmet Ağaoğlu, Usta ve..
    13. Yalova’da yeni köprülerin yüzde 30’u..
    14. Kütahya AK Parti seçime hazır
    15. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    16. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım..
    17. Müslüman zulme ve zalime rıza gösteremez
    18. Nevşehir’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs..
    19. Özel gereksinimli çocuklardan..
    20. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu