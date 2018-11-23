Masa tenisi: Erkekler ETTU Kupası





ANKARA (AA) - Türk Telekom Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Ukrayna temsilcisi Fortune'u konuk edecek.

Fahrettin Ekmekçi, İrfan Tavukçuoğlu ve Paata Pirtskhalava'dan oluşan Türk Telekom, yarın saat 17.00'de Ahlatlıbel Tesisleri'nde tur için mücadele edecek.

Türk Telekom, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olmuştu.