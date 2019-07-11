Masa Tenisi: 62. Avrupa Gençler Şampiyonası - Organizasyonda takım müsabakaları sona erdi



İSTANBUL (AA) - Çekya'nın Ostrava şehrinde devam eden 62. Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda takım maçları tamamlandı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu bölümünde Genç Kadın Milli Takımı 10'uncu, Yıldız Kız Milli Takımı 13'üncü, Yıldız Erkek Milli Takımı 16'ncı, Genç Erkek Milli Takımı ise 18'inci oldu. Organizasyon, tekler, çiftler ve karışık çiftler karşılaşmalarıyla devam edecek. Şampiyona, 16 Temmuz Salı günü sona erecek.



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