THY- Euroleague
0553 313 94 23

Masa tenisi: 2019 Erkekler Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri

- Türkiye, A kategorisi 4. Grup'taki son maçında Polonya'ya 3-0 yenildi

04 Aralık 2018 Salı 22:48
Masa tenisi: 2019 Erkekler Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri


İSTANBUL (AA) - Türkiye Masa Tenisi Erkek A Milli Takımı, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup'taki son maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Grodzisk Mazowiecki Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk oyununda Tugay Yılmaz, rakibi Jakub Dyjas'a 11-6, 11-7, 9-11 ve 11-6'lık setlerle 3-1 yenildi.

İkinci oyunu İbrahim Gündüz, Çin asıllı Polonyalı rakibi Wang Zeng Yi'ye 11-9, 11-8 ve 11-8'lik setlerle 3-0, üçüncü oyunu da Talha Yiğenler, Marek Badowski'ye 11-7, 11-6 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybetti.

Grubu ilk iki sırada tamamlayan Polonya ve Hırvatistan, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde ederken, üçüncü sırada yer alan milli takım ise mücadelesini 2. eleme turunda sürdürecek.

A kategorisi gruplarını 3. sırada bitiren 6 takım ile B kategorisinde gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım, 2. eleme turunda 5 grupta yeniden eşleşecek.

Çift devre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı elde edecek 10 takım, 3-8 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa'nın Nantes kentinde düzenlenecek Avrupa Takım Şampiyonası finallerine katılacak.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:48
  1. 2019 Avrupa Takım Şampiyonası
  2. elemeler
  3. Masa Tenisi
  4. Polonya
  5. Türkiye Masa Tenisi Erkek A Milli Takımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. En çok mikrop barındıran şey: Bulaşık..
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Maçın ardından
    5. ABD mühlet verdi: Rusya'nın 60 günü var
    6. Doğu'da kar yağışı etkili oluyor
    7. "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Cihat Aşkın’a..
    8. Bu habere dikkat! Çocuğunuzun odasını..
    9. FETÖ sanığı yastıkta bulunan 442 bin..
    10. Masa tenisi: 2019 Erkekler Avrupa..
    11. Kaşıntıyı kesmek için..
    12. İran'dan İngiltere ve Fransa'ya tepki
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. New York Fed Başkanı'ndan kritik faiz..
    15. Çamaşırların sarılığını gidermek için...
    16. Avrupa Koleji yüksek lisans burs..
    17. Göztepe, deplasmanda Nazilli..
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Napoli, Koulibaly için gelen 91 milyon..
    20. Suudi Arabistan Kralı'ndan Katar..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz