Masa karıştı! CHP'li başkandan Saadet Partisi'ne sert sözler!

DEVA, SP, Gelecek ve DP’li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis’e 167 milletvekili getirebildi. Ancak DEVA 13, Gelecek ve SP de 10’ar olmak üzere CHP listelerinden toplam 33 vekil çıkardı.

İttifak ortaklarının CHP'den oy oranlarının üzerinde vekil çıkarmasına CHP'deki bazı isimlerden itiraz geldi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sosyal medya hesabı üzerinden Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi. Saadet Partili ismin paylaşımını alıntılayan Özcan, ''Sığınmacılar yıllardır Türk Milleti’nin iliğini kemiğini sömürdü. Siz de CHP’nin oylarını sömürdünüz. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz. Ben bir CHP’li olarak oyumu helal etmiyorum. Milyonlarca namuslu, dürüst CHP’linin kul hakkıyla ahirete göçeceksiniz. Yazıklar olsun!!!'' dedi.

Özcan, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na ise ''Ben bu Davutoğlu’nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun.'' sözleriyle tepki gösterdi.