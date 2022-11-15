Masa iyice karıştı! Demokrat Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Karar TV'de Elif Çakır ile Yıldıray Oğur'a konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Düşünüyorum" diye cevap verdi.
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Karar TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uysal'a, İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çıkışları hatırlatılarak, "Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ‘kazanamaz’ yorumlarına nasıl bakıyorsunuz? Kazanabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İP'e karşı olumlu cevap veren Uysal, "Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle, ortak bir Cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber, ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun sağlanabileceği kanaatindeyim." dedi.
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