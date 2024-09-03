Masa gitti, tartışması kaldı: “Kumar Masasına neden döndün?”

İkisi de emekli olan Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun dağılan Altılı Masa üzerinden tartışması sürüyor.

14 Mayıs sürecini enfekte eden olayın Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkıp geri dönmesi olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'a sorun masadan neden kalktı, neden döndü?" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Meral Hanım çıkıp ‘Ben bu adaylığı bilmiyordum’ tarzında açıklamalar yaptı. Adaylığınız konusunda eksik istişare olabilir mi?

Bir özel bir tartışma zemini yaratmak istemiyorum ama az önce söyledim. Biz Altılı Masa’da oy birliğiyle karar aldık. Süreci enfekte eden Meral Hanım'ın kalkması ve sonra dönmesiydi. Şu soruyu Meral Hanım'a sormanızı isterim; Altılı Masa'dan niçin kalktı? ‘Kumar Masası’ dediği Altılı Masa'ya niçin döndü?

Peki Meral Hanım ve İYİ Parti için hep bir proje olduğu söyleniyordu. Sizler şüphesiz ki buna inanmadığınız için Meral Hanım'a Altılı Masa'da çok önemli bir rol, pozisyon verdiniz. Masaya davet ettiniz. Siz yenilginin sonunda Meral Hanım'ın bir proje olduğunu düşünüyor musunuz?

Şimdi elde veri olmadan bu konuda konuşmak doğru değil. Olanlar ayrı ama ben elde veri olmadan, sağlıklı bilgi olmadan konuşmayı düşünen bir kişi değilim. Karakterim öyle. Veri olması lazım”