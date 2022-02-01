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Kadın - Aile Maş fasulyeli salata tarifi nasıl yapılır? Maş fasulyesi nedir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Maş fasulyeli salata tarifi nasıl yapılır? Maş fasulyesi nedir, faydaları nelerdir?

Maş fasulyesi, ülkemizde özellikle İran' a yakın olan coğrafyalarda yetiştirilmekte olan bir fasulye cinsidir.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 01:54:00 - 2022-02-01 02:00:39
Maş fasulyeli salata tarifi nasıl yapılır? Maş fasulyesi nedir, faydaları nelerdir?

Maş fasulyeli salata tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 su bardağı maş fasulyesi
  • 2-3 dal taze soğan
  • 2-3 dal maydanoz
  • Limon
  • Pul biber

Maş fasulyeli salata tarifi nasıl yapılır?

Maş fasulyelerini kaynar suyun içerisinde 2-3 dakika bekletin. Yumuşayan fasulyelerinizi derin bir salata tabağına alın. Üzerine, soğan, maydanoz, pul biber, limon ekleyin ve evdeki diğer tüm salata malzemeleriyle karıştırın.

Maş fasulyesi faydaları

  • Yüksek protein ve yüksek posa içeriğine sahiptir.
  • Vitaminler ve minerallerden zengindir.
  • Düşük kalorilidir.
  • Az yağlıdır.
  • Kolesterolü düzenler.
  • Sodyum oranı düşüktür.
  • Antioksidanlardan zengindir.
  • Gluten içermez.

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