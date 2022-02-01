Maş fasulyeli salata tarifi nasıl yapılır? Maş fasulyesi nedir, faydaları nelerdir?
Maş fasulyesi, ülkemizde özellikle İran' a yakın olan coğrafyalarda yetiştirilmekte olan bir fasulye cinsidir.
Maş fasulyeli salata tarifi
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı maş fasulyesi
- 2-3 dal taze soğan
- 2-3 dal maydanoz
- Limon
- Pul biber
Maş fasulyeli salata tarifi nasıl yapılır?
Maş fasulyelerini kaynar suyun içerisinde 2-3 dakika bekletin. Yumuşayan fasulyelerinizi derin bir salata tabağına alın. Üzerine, soğan, maydanoz, pul biber, limon ekleyin ve evdeki diğer tüm salata malzemeleriyle karıştırın.
Maş fasulyesi faydaları
- Yüksek protein ve yüksek posa içeriğine sahiptir.
- Vitaminler ve minerallerden zengindir.
- Düşük kalorilidir.
- Az yağlıdır.
- Kolesterolü düzenler.
- Sodyum oranı düşüktür.
- Antioksidanlardan zengindir.
- Gluten içermez.